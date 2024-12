18-latek trafił do więzienia za wakacyjny romans

Jak informują brytyjskie media, 18-letni Brytyjczyk Marcus Fakana został w środę skazany w Dubaju na rok więzienia za uprawianie seksu z poznaną tam dziewczyną. Nastolatek pochodzący z północnego Londynu przyjechał do Dubaju z rodzicami na wakacje i nawiązał tam romans z poznaną w hotelu rówieśniczką będącą również na wakacjach. Dziewczyna kończyła osiemnaście lat kilka tygodni później.

Nastolatek skazany za wakacyjny romans

Matka dziewczyny, gdy dowiedziała się o romansie, zawiadomiła lokalną policję, która zatrzymała chłopaka. Detained in Dubai (pol. Zatrzymani w Dubaju), organizacja zajmująca się pomocą cudzoziemcom w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przytacza relację 18-latka, z którym jej przedstawiciele spotkali się w zeszłym miesiącu.

- Moi rodzice wiedzieli o naszym związku, ale ona (17-latka) swoim o nim nie mówiła. Musiała spotykać się ze mną, nie mówiąc im, że chodzi o spotkania z chłopakiem - opowiadał. - Policja zapukała do drzwi naszego hotelu. Powiedzieli, że zabierają mnie na przesłuchanie, ale nie chcieli powiedzieć, dlaczego. Nie mogłem sobie wyobrazić, po co. Byłem przestraszony, a moi rodzice kompletnie przerażeni -kontynuował. Jak wskazuje BBC, seks z osobą poniżej 18. roku życia jest w Dubaju nielegalny. ZOBACZ TEŻ: Znaleźli ciało rabina. Trzy osoby zatrzymane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

"Rozpaczliwie pragnął wrócić do domu"

Radha Stirling, przedstawicielka prawna 18-latka i dyrektorka naczelna Detained in Dubai, wydała oświadczenie, w którym nazwała wyrok "absolutną hańbą" i zapowiedziała złożenie apelacji. "On rozpaczliwie pragnął wrócić do domu w tym tygodniu, ale niewłaściwe prowadzenie sprawy przez prokuraturę na początkowym etapie sprawiło, że nie została ona potraktowana jako wykroczenie, chociaż powinna", stwierdziła.