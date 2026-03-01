Eksplozja w luksusowym hotelu w Dubaju

Dym nad hotelem Fairmont The Palm Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wojska irańskie wystrzeliły rakiety w kierunku Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie w odwecie za rozpoczęty w sobotę rano izraelsko-amerykański atak na Iran.

Eksplozje słychać było w sobotę po południu w Dubaju, między innymi w pięciogwiazdkowym hotelu Fairmont The Palm w Dubaju. Władze miasta poinformowały, że cztery osoby zostały ranne.

Kłęby dymu i ognia pojawiły się w czasie, gdy w tej części Dubaju oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.

Dym nad hotelem Fairmont The Palm Źródło: Reuters

Hotel położony jest na popularnej wśród turystów sztucznej wyspie Palma Dżamira - jednej z najbardziej charakterystycznych inwestycji w Dubaju. To zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami.

Zweryfikowane przez BBC nagranie z budynku naprzeciwko pokazuje moment trafienia w wejście do hotelu Fairmont The Palm. Widać, jak osoba filmująca upada na podłogę i odsuwa się od balkonu w chwili, gdy wybucha duża, pomarańczowa kula ognia.

🚨 Imagens verificadas mostram o momento em que a entrada do hotel Fairmont, na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é atingida por um míssil.



Um vídeo gravado de um prédio em frente ao hotel registrou o impacto, seguido por uma explosão. A pessoa que filma parece cair… pic.twitter.com/YpjbnlGVMD — BBC News Brasil (@bbcbrasil) February 28, 2026 Rozwiń

Resort obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosił, że z Iranu wystrzelono w stronę tego kraju blisko 140 rakiet i ponad 200 dronów. Znaczna większość została przechwycona.

W atakach na ZEA zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. W irańskich atakach odwetowych uszkodzone zostało również lotnisko w Dubaju, gdzie ranne zostały cztery osoby.

OGLĄDAJ: "Słyszymy: zginął najwyższy przywódca. Druga strona: za chwilę będzie występował". Co wiemy o sytuacji w Iranie?

Opracowała Anna Kwaśny