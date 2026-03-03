Atak drona i pożar przy amerykańskiej ambasadzie w Dubaju

Pożar w pobliżu konsulatu USA w Dubaju Źródło: TVN24

Reuters, powołując się na świadków zdarzenia, przekazał we wtorek wieczorem, że w pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju zauważono kłęby dymu. Mieszkańcy Dubaju przekazali agencji AFP, że słyszeli głośną eksplozję i widzieli pożar. Według obecnego na miejscu reportera AFP, policja zabezpieczyła okolicę, otaczając ją kordonem bezpieczeństwa.

Później biuro prasowe miasta potwierdziło, że po ataku drona w tym miejscu wybuchł pożar. Jak dodano, ogień został opanowany.

Dubai authorities have confirmed that a fire resulting from a drone-related incident near the US Consulate has been successfully contained. Emergency teams responded immediately. No injuries have been reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 3, 2026 Rozwiń

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Sekretarz stanu USA Marco Rubio, odnosząc się do wydarzeń w Dubaju, przekazał, że wszyscy pracownicy konsulatu są bezpieczni.

Od momentu rozpoczęcia irańskiego odwetu Stany Zjednoczone zamknęły trzy ambasady w regionie: w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Libanie. USA ostrzegły też swoich obywateli i wezwały do opuszczenia państw Bliskiego Wschodu.

Irański odwet na Bliskim Wschodzie

W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

W irańskich uderzeniach na Zjednoczone Emiraty Arabskie zginęły trzy osoby, a 68 zostało rannych - przekazał w poniedziałek resort obrony w Abu Zabi. Odłamki przechwyconych pocisków spadły między innymi na teren lotniska w Dubaju. Wywołały też pożar przed pięciogwiazdkowym hotelem w popularnej dzielnicy Palm Jumeirah - sztucznie usypanej wyspie w kształcie palmy, jednej z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.

W poniedziałek informowano, że emiracka obrona powietrzna przechwyciła 161 irańskich rakiet balistycznych i 645 dronów, niszcząc w sumie ponad 90 procent pocisków i bezzałogowców atakujących to państwo. Z kolei we wtorek ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało o wykryciu 812 irańskich dronów, z czego udało się przechwycić 755.

