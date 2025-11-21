Drony nad lotniskiem w Norwegii. Ruch wstrzymany

Bezzałogowce miały zostać wysłane, a następnie sterowane z łodzi, zakotwiczonej na zatoce nieopodal portu lotniczego - podaje norweski dziennik Aftenposten.
Dodatkowo samolot linii lotniczej SAS lecący z Oslo do Tromso musiał przerwać podchodzenie do lądowania i krążyć nad lotniskiem przez kilkadziesiąt minut. Tuż przed lądowaniem piloci otrzymali ostrzeżenie o dronach w niebezpiecznej odległości od pasa startowego. Ostatecznie tuż po godzinie 12 maszyna bezpiecznie wylądowała. Policja zatrzymała załogę łodzi, z którego wystartowały drony. Jej członkom grożą mandaty w wysokości 12 tysięcy koron (około 4500 złotych).
