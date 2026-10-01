Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jest ruch prokuratury. Po dramacie na pokładzie samolotu lecącego do Tel Awiwu

|
BHDP_IN-14TH_ISRAEL_ FLYDUBAI PASS_2e234b2d-ca6c-4fcf-89a2-ee373f7d8286-0001
Pilot samolotu do Tel Awiwu zaatakowany nożem podczas lotu. Materiał Marty Balukiewicz
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CNN
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich nakazał przeprowadzenie śledztwa w sprawie incydentu na pokładzie samolotu linii flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu - poinformowała państwowa agencja prasowa, cytowana przez Reuters. Na pokładzie kapitan został zaatakowany przez drugiego pilota, który zamierzał rozbić maszynę.

W środę podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot zaatakował kapitana i próbował przejąć stery samolotu. Kancelaria premiera Izraela przekazała, że ranny pilot - obywatel Indii Smit Machchhar - leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, a mimo to zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi.

Uszkodzony samolot Flydubai
Uszkodzony samolot Flydubai
Źródło zdjęcia: CNN

Po obezwładnieniu napastnika przez pasażerów okazało się, że wśród nich była druga załoga w cywilu, która pomogła ustabilizować lot maszyny i sprowadzić ją na ziemię w Arabii Saudyjskiej.

Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził wszczęcie śledztwa w sprawie incydentu na pokładzie samolotu, o czym poinformowała w czwartek państwowa agencja prasowa. Dochodzenie ma wyjaśnić okoliczności i motywy zdarzenia, w tym ustalić, czy miało ono związek z działalnością terrorystyczną oraz czy było wcześniej planowane lub inspirowane.

W oświadczeniu wyjaśniono, że organy sądowe ZEA mają jurysdykcję w tej sprawie, ponieważ samolot jest zarejestrowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Pokłosie ataku na pokładzie samolotu. Linie zawiesiły loty

Wcześniej izraelski Kanał 12 podał, że władze nie mają obecnie przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy. Wstępne ustalenia wskazują, że działał sam.

Linie flydubai - będące jednym z z największych przewoźników na Bliskim Wschodzie - zaznaczyły z kolei, że przyczyny zdarzenia pozostają nieznane. Zaapelowały przy tym o powstrzymanie się od "przedwczesnych spekulacji" do czasu zakończenia śledztwa.

"Przejęliśmy kontrolę". Dramatyczne nagranie z samolotu
Dowiedz się więcej:

"Przejęliśmy kontrolę". Dramatyczne nagranie z samolotu

Podjęto również decyzję o zwieszeniu lotów do i z Izraela. "To tymczasowe zawieszenie pozwoli odpowiednim organom na kontynuowanie prac i ustalenie wszystkich okoliczności związanych z tym zdarzeniem" - poinformowały w oświadczeniu linie flydubai.

Wyjaśniły też, że zawieszenie będzie obowiązywać do czasu zakończenia śledztwa. Każdego dnia flydubai obsługiwały 10 połączeń tam i z powrotem między Dubajem a Tel Awiwem.

Źródło: Reuters, PAP
Udostępnij:
Tagi:
LotnictwoZjednoczone Emiraty ArabskieDubajsamolotyZEA
Czytaj także:
Zabytkowy Mercedes rozbity
Stłuczka dwóch aut w Wawrze. Rozbity zabytkowy Mercedes
WARSZAWA
19-latek zatrzymany po zabójstwie w Kędzierzynie-Koźlu
"Jednoznaczna opinia" biegłych w sprawie podejrzanego o zabójstwo kobiety
Opole
Donald Trump w Białym Domu
Setki tysięcy cofniętych wiz. "Pod rządami prezydenta Trumpa"
BIZNES
Christa Pike
Dwa śmiertelne zastrzyki, a jej serce nadal biło. Jest decyzja władz
Świat
imageTitle
Linette nie przerwała złej serii. Na wygraną czeka niemal dwa miesiące
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Doradca Nawrockiego: prezydent chce dotrzymać obietnicy
BIZNES
jesien termometr temperatura shutterstock_2649603975
Na horyzoncie widać konkretne ochłodzenie
METEO
53 min
pc
Zembaczyński o komisji do spraw Pegasusa: raport jawny 12 października
News Michalskiego
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Decyzja sądu w sprawie odwołania rektora, reakcja ministra
Kraków
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
80 lat współpracy Polski i USA. "Niezwykle ważny moment"
BIZNES
imageTitle
Słynny bramkarz został kierowcą Ubera
EUROSPORT
Przemysław Kral
"Bardzo dużo dowodów". Żurek: znacząco może powiększyć się liczba osób z zarzutami
Rozmowa Piaseckiego
Bogdan Święczkowski
"Bal na Titanicu Święczkowskiego"
Patryk Michalski
Ulewa na ulicach miasta Nimes we Francji, 30.09.2026
Deszcz przebijał dachy i wlewał się do budynków. "Epizod śródziemnomorski"
METEO
Potrącił pieszą i uciekł i nie miał prawa jazdy
Potrącił pieszą i uciekł. Policji tłumaczył, że spanikował
WARSZAWA
imageTitle
Brzęczek zapytany o pierwszą reprezentację. Odpowiedział krótko
EUROSPORT
Siedziba brytyjskiej służby bezpieczeństwa
Wielka Brytania reaguje. Uczelnie mają zerwać współpracę
Świat
Rozbój z użyciem broni i pozbawienie wolności. Trzech podejrzanych zatrzymanych
Jeden przyłożył do gardła nóż, drugi groził przedmiotem przypominającym broń
WARSZAWA
Krasnystaw
Polska podzielona. "Ukryty podatek"
BIZNES
Marcin Romanowski
Żurek wskazał na "błąd" prokuratury
Rozmowa Piaseckiego
Ren wysycha, Niemcy
Ren wysycha kolejny raz. "Jest zbyt płytko, nie będę płynął"
METEO
imageTitle
Zidane zadziwił umiejętnościami. "W ogóle nie wyszedł z formy"
EUROSPORT
Smit Machchhar
Od inżyniera włókiennictwa do bohatera z kokpitu. "Jego męstwo pomogło ocalić setki istnień"
Świat
Dyrektorowi szkoły, do której chodziła 11-letnia Danusia, grozi "jedna z najsurowszych kar"
"Jedna z najsurowszych kar". Są zmiany w szkole po śmierci 11-letniej Danusi
Adrianna Otręba
Cudzoziemcy przebywali w Polsce nielegalnie
Przyjechali z Kolumbii i Paragwaju, muszą opuścić Polskę
Olsztyn
1 godz 1 min
Donald Trump miał żywo interesować się amerykańską bronią nuklearną
USA wystarczy pół godziny. Czy wojna atomowa jest realna?
Podcast o zagranicy
Mark Rutte podczas szczytu w Brukseli
Rutte przywołał słowa Sikorskiego. "To jest właściwa reakcja"
Świat
Pawilony kwiaciarzy przed Halą Mirowską
"Pociąg" pawilonów przed zabytkową halą
Piotr Bakalarski
Samolot linii flydubai
Pokłosie ataku w kokpicie. Linie zawieszają loty
BIZNES
imageTitle
Quintana żegna się z peletonem. To będzie jego ostatni występ
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica