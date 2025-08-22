Lorenz: przyszłość Ukrainy jest w rękach samej Ukrainy, w rękach Europy, w rękach USA i częściowo w rękach Rosji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Opcje te zostaną przedstawione doradcom ds. bezpieczeństwa narodowego poszczególnych krajów w celu rozważenia podczas toczących się działań dyplomatycznych - powiedziało amerykańskie źródło Reutersa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Rosja gra o nową architekturę bezpieczeństwa Europy"

Jak przekazał urzędnik, spotkania szefów sztabów USA, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Ukrainy odbyły się w Waszyngtonie "między wtorkiem i czwartkiem".

Siedziba Pentagonu Źródło: Mia2you/Shutterstock

Jedną z opcji wysłanie europejskich sił na Ukrainę

Jak podkreśliła wcześniej agencja Reutera, planiści wojskowi z USA i sojusznicy z Europy zaczęli pracować nad wariantami gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Urzędnicy zwracają uwagę, że planiści wojskowi Stanów Zjednoczonych i Europy będą potrzebować czasu, aby określić, co byłoby zarówno wykonalne pod względem militarnym, jak i akceptowalne dla Kremla.

Źródła agencji Reutera poinformowały, że jedna z opcji to wysłanie europejskich sił na Ukrainę, ale powierzenie USA dowodzenia i kontroli nad nimi. Rosyjskie MSZ wykluczyło rozmieszczenie w Ukrainie wojsk z państw NATO w celu wsparcia porozumienia pokojowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD