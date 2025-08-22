- Opcje te zostaną przedstawione doradcom ds. bezpieczeństwa narodowego poszczególnych krajów w celu rozważenia podczas toczących się działań dyplomatycznych - powiedziało amerykańskie źródło Reutersa.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Rosja gra o nową architekturę bezpieczeństwa Europy"
Jak przekazał urzędnik, spotkania szefów sztabów USA, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Ukrainy odbyły się w Waszyngtonie "między wtorkiem i czwartkiem".
Jedną z opcji wysłanie europejskich sił na Ukrainę
Jak podkreśliła wcześniej agencja Reutera, planiści wojskowi z USA i sojusznicy z Europy zaczęli pracować nad wariantami gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Urzędnicy zwracają uwagę, że planiści wojskowi Stanów Zjednoczonych i Europy będą potrzebować czasu, aby określić, co byłoby zarówno wykonalne pod względem militarnym, jak i akceptowalne dla Kremla.
Źródła agencji Reutera poinformowały, że jedna z opcji to wysłanie europejskich sił na Ukrainę, ale powierzenie USA dowodzenia i kontroli nad nimi. Rosyjskie MSZ wykluczyło rozmieszczenie w Ukrainie wojsk z państw NATO w celu wsparcia porozumienia pokojowego.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Mia2you/Shutterstock