W dwóch atakach z bronią w ciągu tygodnia zginęło 18 osób. Kamala Harris apeluje o zaostrzenie przepisów

Kamala Harris nakłania Kongres do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów regulujących dostęp do broni po dwóch atakach z bronią, do jakich doszło w ostatnich dniach w Georgii i Kolorado. Zginęło w nich łącznie 18 osób.

We wtorek prezydent USA Joe Biden wezwał Izbę Reprezentantów, by szybko przyjęła ustawę o kontroli dostępu do broni. Harris zwróciła się w środę do Senatu - gdzie demokraci, partia prezydenta, mają tylko nieznaczną większość - aby również zagłosowali za takimi regulacjami.