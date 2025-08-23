Dostarczył paczkę i został "bohaterem prania"

Australia pranie

Kluczowe fakty: Singh jest członkiem sikhijskiej społeczności Brisbane.

Mężczyzna dostarczał przesyłkę na adres w Logan.

"To się zdarza raz na milion" - relacjonowała w mediach społecznościowych Verrity Wandel, adresatka paczki.

Gurpreet Singh jest kurierem. W czwartek dostarczał przesyłkę na adres w Logan na przedmieściach Brisbane w Australii.

Zamiast rzucić paczkę w kierunku drzwi, co zrobiłaby większość, Singh - widząc brzydką pogodę - zdjął prześcieradła ze sznura na pranie i schował je pod przykryciem.

Gurpreet Singh dostarcza paczkę na adres w Logan Źródło: CNN

"Jeden przypadek na milion"

Właścicielka domu i odbiorczyni przesyłki Verrity Wandel była tak zdumiona działaniami mężczyzny, że postanowiła podzielić się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Opublikowała nagranie i napisała w komentarzu: "To się zdarza raz na milion. Myślałam, że wrócę do domu i zobaczę, że moje pranie jest mokre, ale nie".

- Miałam wizję, że moje pranie zostanie owinięte wokół sznura lub znajdzie się na ziemi - relacjonowała kobieta, myśląc o pogodzie, która wtedy panowała. - Ale kiedy przyjechałam do domu, okazało się, że na sznurze nie ma prania. Pomyślałam sobie: to dziwne - powiedziała Verrity Wandel w wywiadzie dla stacji 9 News, filii CNN.

Amerykańska stacja dodała, że "w mediach społecznościowych, gdzie skargi na nieprofesjonalnych dostawców zdarzają się coraz częściej, gest Singha stał się wiralem". "Historię podchwyciły media w Indiach, gdzie jedna z redakcji nazwała go bohaterem prania" - przekazała.

Kurier zdejmuje pranie pranie suszące się w przydomowym ogródku Źródło: CNN

Zajęło mu to "jedną minutę"

Pytany w lokalnej telewizji, dlaczego to zrobił, Singh odpowiedział, że "zastanawiał się, czy powinien to zrobić, czy nie, ale w końcu to zrobił". Zdjęcie prania - jak stwierdził - "zajęło mu minutę".

Jako członek sikhijskiej społeczności Brisbane, Singh jest znaną twarzą w lokalnej świątyni. Znany jest także z życia zgodnego ze swoją wiarą sikhijską - powiedział CNN Tejinder Singh, który również należy do tej społeczności.

Jak wyjaśnia CNN, Wandel zaprzeczyła doniesieniom, że działania kuriera były częścią akcji marketingowej prowadzonej na rzecz australijskiej poczty, która przeszła w ręce prywatne i w ostatnich latach borykała się ze stratami z powodu spadku liczby wysyłanych listów i paczek.

