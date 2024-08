Rosjanie mówią o "zbrojnej prowokacji", Kijów milczy. Co dzieje się w obwodzie kurskim?

Ministerstwo obrony w Moskwie, a także prokremlowscy rosyjscy blogerzy poinformowali we wtorek o udaremnionej próbie przedarcia się sił ukraińskich na teren obwodu kurskiego. Relacjonowały o tym także nieoficjalne ukraińskie źródła. Kijów milczy w tej sprawie. Agencja Reutera podała, że nie była w stanie zweryfikować raportów bojowych żadnej ze stron.

Rosyjski resort obrony we wtorkowym komunikacie przekazał, że na teren obwodu kurskiego próbowało przedostać się ok. 300 ukraińskich żołnierzy z 22. Brygady Zmechanizowanej. Siły ukraińskie miały rozpocząć atak we wtorek rano przy wsparciu 11 czołgów i 20 bojowych wozów opancerzonych.