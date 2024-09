Trump zmienia plany, nie będzie spotkania z Dudą w sanktuarium

Od kilku dni pojawiały się doniesienia o tym, że w niedzielę Donald Trump mógłby spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą w Doylestown w stanie Pensylwania - miejscu szczególnym dla amerykańskiej Polonii. - Prezydent przyjął zaproszenie, ponieważ tego dnia ma być tam odsłaniany pomnik Solidarności. Jeżeli prezydent Trump również przyjmie zaproszenie, to do takiego spotkania dojdzie - mówiła we wtorek szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka.

Pensylwania ważnym stanem

Obecnie Polonia w Pensylwanii liczy 800 tysięcy osób, co stanowi 6,7 procent populacji stanu. Duża część Polaków żyjących w USA zamieszkuje stany wahające się, co więcej, nasi rodacy nie są stałym elektoratem żadnej z partii - raz głosują na demokratów, raz na republikanów, dlatego walka o ich głos jest bardzo istotna. Co ciekawe, od czterech dekad Polonia poprawnie wskazuje prezydenta USA - w 1984 roku polska mniejszość poparła Ronalda Reagana, który objął stery w Waszyngtonie, podobnie było we wszystkich następnych dziewięciu wyborach, kończąc na ostatnich z 2020 roku, w których Polacy poparli Joe Bidena.