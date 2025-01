Jaka będzie nazwa Zatoki Meksykańskiej w mapach Google? Firma wydała oświadczenie

Jak stwierdziła w poniedziałek firma Google - w poście opublikowanym serwisie X - "ma ona długoletnią praktykę we wprowadzaniu zmian w nazwach" obiektów geograficznych w usłudze Google Maps. Internetowy potentat wskazał jednak, że zmian dokonuje dopiero po tym, jak zostaną one przeprowadzone "w oficjalnych dokumentach rządowych", a w przypadku USA jest to "System Informacji o Nazwach Geograficznych". Jak podkreślono, gdy tam dojdzie do odpowiedniej zmiany, "niezwłocznie zaktualizowane zostaną mapy Google w Stanach Zjednoczonych, by przedstawiać górę Mount McKinley i Zatokę Amerykańską (Gulf of America - ang.)".