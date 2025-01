Trump nie chce usłyszeć wyroku

Sąd w Nowym Jorku ma wydać w piątek wyrok w sprawie Donalda Trumpa dotyczącej zapłaty za milczenie aktorki porno Stormy Daniels. Prezydent elekt zwrócił się w środę do Sądu Najwyższego o wstrzymanie dalszego powstępowania w nowojorskim sądzie. Zdaniem prawników mogłoby to ograniczyć jego możliwości przygotowania się do objęcia urzędu.