Donald Trump wyrzuca niektóre media z Białego Domu
"Z dumą ogłaszam, że ze skutkiem natychmiastowym wykluczam kanały Fake News CNN, MS NOW (...) oraz Politico z Białego Domu z powodu ich ciągłego 'przekazywania' FAKE NEWSÓW! Media nie powinny móc ciągle pisać ani relacjonować FIKCJI i KŁAMSTW, gdy relacjonują wydarzenia dotyczące prezydenta Stanów Zjednoczonych, administracji Trumpa lub Stanów Zjednoczonych Ameryki" - napisał Donald Trump w serwisie Truth Social.
Trump nie rozwinął swojej wypowiedzi i nie jest jasne, co "wykluczenie" oznacza w praktyce dla wspomnianych mediów. Wpis wywołał konsternację wśród dziennikarzy w Białym Domu w momencie, gdy zbierali się oni do wejścia do Gabinetu Owalnego.
"Zwykle unikam komentarzy, ale to nie mieści mi się w głowie" - napisał na X korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.
"Trump nie może tego zrobić zgodnie z prawem" - skomentował korespondent Polskiego Radia, Marek Wałkuski.
"W piątek po południu ekipa CNN pozostała w Białym Domu, relacjonując wydarzenia" - podał portal tej telewizji. Dziennikarze zwracają uwagę, że prezydent nie wskazał żadnego konkretnego doniesienia medialnego, które skłoniło go do wystosowania powyższego komunikatu.
Stacja podkreśla, że nic nie wskazuje na to, by administracja Trumpa "podjęła jakiekolwiek kroki" w celu wdrożenia zakazu.