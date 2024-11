Trump potwierdził wybór doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego

Donald Trump potwierdził, że jego doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego zostanie Mike Waltz. "Będzie niesamowitym orędownikiem naszego dążenia do pokoju poprzez siłę!" - napisał o nim w oświadczeniu.

Przyszły amerykański prezydent przypomniał, że kongresmen z Florydy był pierwszym "zielonym beretem" w Kongresie i jest "ekspertem w sprawach zagrożeń stawianych przez Chiny, Rosję, Iran i globalny terroryzm". Zaznaczył również, że jest członkiem komisji spraw zagranicznych ds. sił zbrojnych i wywiadu w Izbie Reprezentantów. "Mike był silnym orędownikiem mojego programu America First Foreign Policy i będzie niesamowitym orędownikiem naszego dążenia do pokoju poprzez siłę!" - napisał w oświadczeniu Trump.

"Jastrząb" polityki zagranicznej

Waltz: Rosja jest stacją benzynową

Kongresmen z Florydy chwalił podejście Trumpa do NATO. Opowiadał się za jego żądaniami, by państwa Europy zwiększyły wydatki na swoją obronność. "Stany Zjednoczone muszą jasno dać do zrozumienia, że nadszedł czas, aby nasi sojusznicy zainwestowali we własne bezpieczeństwo" - pisał Waltz w tekście przed szczytem NATO w Waszyngtonie. "Sojusze wojskowe opierają się na zaufaniu i wzajemności. Podkreślanie braku inwestycji ze strony naszych sojuszników nie jest prowokacyjne, pozwala nam walczyć o amerykańskich podatników, którzy płacą rachunek od zbyt dawna" - zaznaczał.