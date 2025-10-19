Logo strona główna
Świat

Trump skrócił mu karę więzienia. "Miej wspaniałe życie, George"

pap_20240819_10J
Trump skrócił karę pozbawienia wolności byłemu kongresmenowi George'owi Santosowi
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump ułaskawił byłego republikańskiego kongresmena George’a Santosa, który odsiadywał siedmioletni wyrok za oszustwa i kradzież tożsamości. Santos spędził w więzieniu zaledwie niecałe trzy miesiące.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w piątek wieczorem, że podpisał decyzję o natychmiastowym skróceniu kary dla byłego republikańskiego kongresmena George’a Santosa. Polityk, skazany za liczne oszustwa finansowe i kradzież tożsamości 11 osób - w tym członków własnej rodziny - opuścił więzienie w New Jersey w piątek po niespełna trzech miesiącach.

"George Santos został potraktowany w sposób haniebny. Dlatego właśnie podpisałem decyzję o skróceniu jego kary i natychmiastowym zwolnieniu z więzienia. Powodzenia, George, miej wspaniałe życie!" - napisał Trump w mediach społecznościowych.

Prawnik Santosa, Joseph Murray, po decyzji Trumpa napisał w oświadczeniu: "Niech Bóg błogosławi prezydenta Donalda J. Trumpa".

Podczas procesu w kwietniu sędzia powiedział Santosowi: "Został pan wybrany dzięki swoim słowom, z których większość była kłamstwami". Polityk miał rozpłakać się w sądzie i prosić o przebaczenie, mówiąc: "Nie mogę zmienić przeszłości, ale mogę kontrolować drogę, którą pójdę dalej".

Kariera zbudowana na kłamstwach

Kariera Santosa zaczęła się sypać w 2022 roku, gdy "The New York Times" ujawnił, że kongresmen kłamał na temat swojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i życiorysu. Z czasem na jaw wychodziły kolejne fałszerstwa - m.in. twierdzenia, że jego matka przeżyła ataki z 11 września. Były też oskarżenia o kradzież pieniędzy ze zbiórki pieniędzy na rzecz umierającego psa.

Wkrótce potem lokalne i federalne władze rozpoczęły śledztwo. Ostatecznie Santosa oskarżono o 23 przestępstwa federalne - przypomina BBC.

Santos był jednym z zaledwie sześciu polityków w historii USA, którzy zostali wydaleni z Kongresu. Stało się to w 2023 roku po druzgocącym raporcie komisji etyki Izby Reprezentantów. Dokument zarzucał mu m.in. defraudację funduszy kampanijnych na prywatne wydatki, takie jak zabiegi kosmetyczne czy subskrypcje w serwisie OnlyFans.

George Santos
George Santos
Źródło: PETER FOLEY/PAP

"Żarliwy apel" do Trumpa

Na początku tygodnia Santos opublikował w lokalnym dzienniku "South Shore Press" otwarty list do przywódcy USA zatytułowany "Żarliwy apel do prezydenta Trumpa". Pisał w nim, że przebywał w izolatce po groźbie śmierci i błagał o szansę powrotu do rodziny oraz "sprawiedliwość i możliwość odbudowania życia". Trump od początku swojej nowej kadencji ułaskawił już kilku byłych republikańskich polityków. W maju darował winy byłemu kongresmenowi Michaelowi Grimmowi, skazanemu za przestępstwa podatkowe, oraz byłemu gubernatorowi Connecticut Johnowi Rowlandowi, który odbył karę za korupcję i oszustwa.

W przeciwieństwie do pełnego ułaskawienia decyzja o skróceniu kary (commutation) nie usuwa wyroku z rejestru skazanych.

Autorka/Autor: momo/lulu

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PETER FOLEY/PAP

USAKongres USADonald Trump
