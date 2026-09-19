Donald Trump o obawach o rosyjskie ataki: Karol Nawrocki ma to pod kontrolą
Podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Donald Trump zapytamy został przez dziennikarza, czy zgadza się z oceną polskich przywódców, że Rosja planuje ataki hybrydowe na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. - Myślę, że atakuje sojuszników Ukrainy już od pięciu lat - odparł Trump.
Dodał jednak, że Polska "ma świetnego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa". - Był na 12. miejscu, ja go poparłem, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą - oświadczył.
To już kolejny raz, gdy Trump wspomina o rzekomym odległym miejscu Nawrockiego przed wyborami. W czerwcu utrzymywał, że Nawrocki "wygrał z 10. miejsca" po tym, gdy uzyskał poparcie amerykańskiego prezydenta.
Premier ostrzega przed rosyjskimi atakami hybrydowymi
Premier Donald Tusk ostrzegł w czwartek, że spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków i możliwe są "przypadkowe" uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
Podczas przemówienia w Sejmie premier powiedział, że najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych kilka miesięcy zakłada "poważne zdarzenia" i wymaga od wszystkich "mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów".
Tusk zaznaczył, że mówi o najbliższych miesiącach, do wczesnej wiosny, "ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej".