Świat Donald Trump o obawach o rosyjskie ataki: Karol Nawrocki ma to pod kontrolą Oprac. Mikołaj Gątkiewicz Oprac. Adam Styczek Zespół autorów |

Trump o obawach o rosyjskie ataki na Polskę: Nawrocki ma to pod kontrolą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Samuel Corum/PAP/EPA

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Podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Donald Trump zapytamy został przez dziennikarza, czy zgadza się z oceną polskich przywódców, że Rosja planuje ataki hybrydowe na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. - Myślę, że atakuje sojuszników Ukrainy już od pięciu lat - odparł Trump.

Dodał jednak, że Polska "ma świetnego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa". - Był na 12. miejscu, ja go poparłem, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą - oświadczył.

To już kolejny raz, gdy Trump wspomina o rzekomym odległym miejscu Nawrockiego przed wyborami. W czerwcu utrzymywał, że Nawrocki "wygrał z 10. miejsca" po tym, gdy uzyskał poparcie amerykańskiego prezydenta.

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym Źródło zdjęcia: Samuel Corum/PAP/EPA

Premier ostrzega przed rosyjskimi atakami hybrydowymi

Premier Donald Tusk ostrzegł w czwartek, że spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków i możliwe są "przypadkowe" uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.

Podczas przemówienia w Sejmie premier powiedział, że najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych kilka miesięcy zakłada "poważne zdarzenia" i wymaga od wszystkich "mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów".

Tusk zaznaczył, że mówi o najbliższych miesiącach, do wczesnej wiosny, "ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej".