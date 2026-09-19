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Świat

Donald Trump o obawach o rosyjskie ataki: Karol Nawrocki ma to pod kontrolą

Mikołaj Gątkiewicz
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj GątkiewiczOprac. Adam Styczek
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Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump o obawach o rosyjskie ataki na Polskę: Nawrocki ma to pod kontrolą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Samuel Corum/PAP/EPA
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Polska ma świetnego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa - powiedział amerykański prezydent, pytany o obawy polskich przywódców o możliwe ataki hybrydowe Rosji na sojuszników Ukrainy, w tym Polskę. Donald Trump ocenił, że Nawrocki "ma to pod kontrolą".

Podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Donald Trump zapytamy został przez dziennikarza, czy zgadza się z oceną polskich przywódców, że Rosja planuje ataki hybrydowe na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. - Myślę, że atakuje sojuszników Ukrainy już od pięciu lat - odparł Trump.

Dodał jednak, że Polska "ma świetnego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa". - Był na 12. miejscu, ja go poparłem, a teraz jest prezydentem i wykonuje fantastyczną pracę. I ma to pod kontrolą - oświadczył.

To już kolejny raz, gdy Trump wspomina o rzekomym odległym miejscu Nawrockiego przed wyborami. W czerwcu utrzymywał, że Nawrocki "wygrał z 10. miejsca" po tym, gdy uzyskał poparcie amerykańskiego prezydenta.

Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Źródło zdjęcia: Samuel Corum/PAP/EPA

Premier ostrzega przed rosyjskimi atakami hybrydowymi

Premier Donald Tusk ostrzegł w czwartek, że spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków i możliwe są "przypadkowe" uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.

Podczas przemówienia w Sejmie premier powiedział, że najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych kilka miesięcy zakłada "poważne zdarzenia" i wymaga od wszystkich "mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów".

Tusk zaznaczył, że mówi o najbliższych miesiącach, do wczesnej wiosny, "ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej".

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TrumpKarol NawrockiRosjaDonald Tusk
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