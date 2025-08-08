Trump potwierdza: wkrótce spotkam się z Putinem

Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundę Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ciągu najbliższych dni ma dojść do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

W piątek odniósł się do tego sam gospodarz Białego Domu. Powiedział, że do jego spotkania z rosyjskim przywódcą dojdzie "wkrótce", a miejsce spotkania zostanie dopiero ujawnione. Dodał, że Putin "chciałby się spotkać jak najszybciej".

Trump powiedział, że nie chce określać tego jako "spotkania ostatniej szansy". Mówił też o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "musi dostać wszystko, czego potrzebuje", bo musi być przygotowany na podpisanie jakiejś formy porozumienia z przeciwną stroną.

Amerykański prezydent powiedział też, że oczekuje, że Ukraina odzyska "część terytorium".

OGLĄDAJ: TVN24 HD