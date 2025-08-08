Trump potwierdza: wkrótce spotkam się z Putinem

W ciągu najbliższych dni ma dojść do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.
W piątek odniósł się do tego sam gospodarz Białego Domu. Powiedział, że do jego spotkania z rosyjskim przywódcą dojdzie "wkrótce", a miejsce spotkania zostanie dopiero ujawnione. Dodał, że Putin "chciałby się spotkać jak najszybciej".
Trump powiedział, że nie chce określać tego jako "spotkania ostatniej szansy". Mówił też o tym, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "musi dostać wszystko, czego potrzebuje", bo musi być przygotowany na podpisanie jakiejś formy porozumienia z przeciwną stroną.
Amerykański prezydent powiedział też, że oczekuje, że Ukraina odzyska "część terytorium".
Autorka/Autor: mjz/ft
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO