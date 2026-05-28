Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami

"Premier Armenii, Nikol Paszynian, wielki przyjaciel i przywódca, sprawia, że jego kraj staje się silny, bogaty i bardzo bezpieczny! Nikol w pełni podziela moją wizję POKOJU i DOBROBYTU dla Armenii oraz całego regionu Kaukazu Południowego" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social [pisownia oryginalna - red.].

Przypomniał, że sekretarz stanu USA Marco Rubio odwiedził w tym tygodniu Armenię. W trakcie wizyty podpisano trzy porozumienia: o partnerstwie strategicznym, minerałach krytycznych oraz współpracy w sprawie korytarza tranzytowego, który ma połączyć Azerbejdżan z jego eksklawą.

43-kilometrowy korytarz tranzytowy o nazwie Szlak Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu (TRIPP) ma przebiegać przez południową Armenię, zapewniając Azerbejdżanowi bezpośredni korytarz do jego eksklawy, Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej, a tym samym do Turcji, która jest najbliższym sojusznikiem Baku.

Jak zaznaczył Reuters, korytarz połączyłby Azję z Europą, omijając Rosję i Iran, co jest istotne ze względu na zainteresowanie USA zawieraniem umów o minerałach krytycznych z bogatymi w te surowce krajami Azji Środkowej. W Armenii wydobycie żelaza, miedzi, cynku i innych minerałów jest ważną częścią gospodarki.

"Wkrótce Stany Zjednoczone i Armenia wspólnie rozpoczną budowę TRIPP, która odmieni Kaukaz Południowy i pomoże naszym wspaniałym amerykańskim firmom energetycznym uzyskać dostęp od Azji Centralnej" - kontynuował prezydent Trump.

"Z tych powodów Nikol otrzymuje moje PEŁNE i CAŁKOWITE poparcie w wyborach 7 czerwca 2026 roku. Z pomocą Nikola wyniesiemy Stany Zjednoczone, Armenię, Kaukaz Południowy i Azję Centralną na wyższy poziom niż kiedykolwiek wcześniej. Uczyńmy (Armenię) znów wielką - MAGA!" - czytamy we wpisie prezydenta USA.

Pod rządami premiera Nikola Paszyniana Armenia dąży do zacieśnienia relacji z Zachodem, m.in. poprzez przyjęcie w marcu 2025 r. ustawy o rozpoczęciu procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 7 czerwca, partia Kontrakt Obywatelski Paszyniana zmierzy się z partiami opozycyjnymi, z których część jest prorosyjska.

W sierpniu ubiegłego roku Paszynian i prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, przy udziale USA, podpisały w Białym Domu tzw. deklarację waszyngtońską, parafując porozumienie pokojowe po dwóch wojnach o Górski Karabach - enklawę na terytorium Azerbejdżanu, zamieszkaną wcześniej w większości przez Ormian. Do czasu azerskiej ofensywy w 2023 r. istniała tam nieuznawana republika, wspierana przez Armenię. W ramach ustaleń w Waszyngtonie ogłoszono projekt TRIPP, a obaj liderzy zapowiedzieli zgłoszenie Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

