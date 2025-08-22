Logo strona główna
Świat

Trump pokazał prezent od Putina. "Uznałem, że to ładne"

Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Trump o zdjęciu z Putinem: to ładne zdjęcie
Źródło: TVN24
Uznałem, że to ładne zdjęcie - powiedział Donald Trump, chwaląc się prezentem od Władimira Putina. W Białym Domu gościł szef FIFA, w którego obecności prezydent USA przyznał, że Putin "może przyjechać na mistrzostwa świata, w zależności od tego, co się wydarzy".

Donald Trump gościł w piątek w Białym Domu szefa FIFA Gianniego Infantino. Panowie rozmawiali na temat przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się między innymi w USA.

Trump w trakcie spotkania powiedział, że na mistrzostwa świata chciałby przyjechać przywódca Rosji Władimir Putin. Jednak - jak zaznaczył - będzie to zależeć od tego, co wydarzy się w sprawie wojny w Ukrainie.

Donald Trump i szef FIFA Gianni Infantino w Białym Domu
Donald Trump i szef FIFA Gianni Infantino w Białym Domu
Źródło: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

Prezent od Putina

Wtedy prezydent USA pokazał prezent, który otrzymał od rosyjskiego dyktatora. - Właśnie dostałem zdjęcie od kogoś, kto też chciałby przyjechać (na mistrzostwa świata - red.). Był wobec mnie i mojego kraju pełen szacunku, ale niekoniecznie był taki wobec innych. Zamierzam mu się na nim podpisać - powiedział Trump.

Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Źródło: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

- Zdjęcie dostałem już wcześniej, ale pomyślałem, że chcielibyście je zobaczyć. To zdjęcie mężczyzny, który nazywa się Władimir Putin, który, jak sądzę, może przyjechać, w zależności od tego, co się wydarzy. Może przyjedzie, a może nie, to zależy od rozwoju sytuacji. W nadchodzących tygodniach czeka nas sporo wydarzeń - dodał prezydent USA.

- Uznałem, że to ładne zdjęcie. Może niekoniecznie moje, ale jego już tak. Miło z jego strony, że mi je wysłał - skomentował.

OGLĄDAJ: Putin "na czerwonym dywanie", a Zełenski słyszy, że "ma być grzeczny"
pc

Putin "na czerwonym dywanie", a Zełenski słyszy, że "ma być grzeczny"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

Donald TrumpWładimir Putin
Spotkanie Putin-Zełenski "stało się niemożliwe"

