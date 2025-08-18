Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem. "Rozpocząłem przygotowania"

Trump przerwał spotkanie z europejskimi liderami, żeby zadzwonić do Putina. Relacja Michała Sznajdera Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek odbyły się spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa prezydentem Ukrainy z europejskimi przywódcami. Najpierw w Gabinecie Owalnym i rozmowa w cztery oczy z Zełenskim, potem w sali wschodniej z europejskimi liderami, a następnie znów w Gabinecie Owalnym. Biały Dom ogłosił, że Trump nie wystąpi przed kamerami.

"Po zakończeniu spotkań zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone" - napisał Trump w mediach społecznościowych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Tak" dla gwarancji bezpieczeństwa, "ale" w sprawie rozejmu. Europejscy liderzy na spotkaniu z Trumpem

"Dojdzie do spotkania we trójkę, wezmą w nim udział obaj prezydenci i ja. Powtórzę, to był bardzo dobry, wstępny krok w wojnie, która trwa już prawie cztery lata" - dodał.

Trump nie sprecyzował, kiedy odbędzie się spotkanie. Powiedział, że jego dzisiejsze rozmowy "koncentrowały się na gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez różne kraje europejskie, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi".

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski Źródło: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/EPA/PAP

Kreml o bardzo konstruktywnej rozmowie z Trumpem

Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow poinformował, że Władimir Putin rozmawiał przez telefon z prezydentem USA. Według rosyjskich agencji, rozmowa trwała około 40 minut.

Uszakow przekazał, że Trump poinformował Putina o rozmowach z ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełenskim i grupą europejskich przywódców. Dodał, że rozmowa była "otwarta" i "bardzo konstruktywna".

Trump i Putin mieli wyrazić poparcie dla bezpośrednich rozmów między delegacjami Rosji i Ukrainy. Omówiono możliwość podniesienia rangi ukraińskiej i rosyjskiej delegacji na negocjacje. Nie sprecyzowano, czy podczas rozmowy podjęto temat trójstronnego spotkania - z udziałem Trumpa, Zełenskiego i Putina.

Rozmówcy zgodzili się co do tego, że pozostaną w bliskim kontakcie w sprawie wojny w Ukrainie i innych kwestiach. Putin miał też podziękować Trumpowi za gościnność i zorganizowanie szczytu, który odbył się w miniony piątek na Alasce. Podziękował też za poczyniony podczas rozmów postęp - przekazał Reuters, powołując się na rosyjskie media.

OGLĄDAJ: TVN24 HD