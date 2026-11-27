Media: Trump przysypiał podczas przemówienia Xi Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: truthsocial.com/@realDonaldTrump

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Czarno-białą i wygenerowaną najpewniej z użyciem sztucznej inteligencji grafikę Trump opublikował w swoim serwisie Truth Social w czwartek wieczorem czasu polskiego. Przedstawia ona amerykańskiego prezydenta jako fikcyjną postać Vita Corleone z powieści autorstwa Maria Puzo "Ojciec chrzestny". W filmie w tę rolę wciela się Marlon Brando.

Trump opublikował wymowną grafikę ze swoim wizerunkiem Źródło zdjęcia: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Trump na grafice trzyma w dłoni duży czerwony stempel z napisem "veto", którym stawia pieczątkę na stosie kartek. Dołączony jest napis "Veto Corleone".

Donald Trump zapowiadał korzystanie z prawa weta

Po przegranych przez Partię Republikańską wyborach połówkowych na początku listopada, Trump kilkukrotnie sugerował, że będzie stosował prawo weta wobec inicjatyw Kongresu kontrolowanego przez demokratów. Mówił między innymi, że weto to jego "ostateczna broń" i zaznaczał, że nie ma nic przeciwko przydomkowi "pan weto".

Zgodnie z konstytucją Stanów Zjednoczonych prezydent może zawetować przyjętą przez Kongres ustawę. W takim przypadku ustawa wraca do izby, w której została wniesiona. Kongres może odrzucić prezydenckie weto większością dwóch trzecich głosów w obu izbach, czyli w Senacie i Izbie Reprezentantów.

Publikowane przez Trumpa w sieci grafiki wywoływały już kontrowersje. Jedna z opublikowanych ostatnio grafik przedstawiała prezydenta USA z przywódcą Rosji. Dołączono do niej podpis "Mój przyjaciel".

W kwietniu zamieścił bez komentarza obraz, na którym przypomina Jezusa Chrystusa, na innym był przez Jezusa obejmowany. "Radykalnej lewicy może się to nie podobać, ale moim zdaniem jest całkiem fajne" - skomentował. Około roku wcześniej amerykański prezydent opublikował grafikę przedstawiającą go w stroju papieża.