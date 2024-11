"Jedna z ulubionych osób wszech czasów" Trumpa. Ma się zająć edukacją

Prezydent elekt Donald Trump ogłosił, że Linda McMahon została kandydatką na stanowisko sekretarza Departamentu Edukacji. To współzałożycielka World Wrestling Company i jedna z najhojniejszych darczyńców republikanów. "Uczyni Amerykę numerem jeden w dziedzinie edukacji na świecie" - napisał Trump w oświadczeniu.

Prezydent elekt Donald Trump wskazał we wtorek wieczorem Lindę McMahon jako swoją kandydatkę na stanowisko sekretarza Departamentu Edukacji. W przeszłości pełniła ona funkcję współprzewodniczącej zespołu przejściowego, nadzorującego proces powołania nowej administracji w Waszyngtonie przy okazji poprzedniej kadencji Trumpa.

Jak podkreśla CNN, zadaniem sekretarz edukacji Trumpa może potencjalnie zostać rozwiązanie resortu. Prezydent elekt wielokrotnie wzywał do jego zniesienia w trakcie kampanii wyborczej. Departament może też wykorzystać formalny proces regulacyjny, aby cofnąć zmiany wprowadzone przez administrację Bidena w sprawie ochrony uczniów LGBTQ oraz transpłciowych.

Z kolei "The New York Times" wylicza, z jakimi trudnościami będzie musiała się zmierzyć McMahon. Szkoły w całym kraju borykają się z niedoborami budżetowymi, a wielu uczniów nadal nie nadrobiło zaległości z pandemii w czytaniu czy matematyce. Wiele szkół wyższych się zamyka.

Linda McMahon - kim jest

76-letnia Linda McMahon była jedną z pierwszych darczyńców kampanii Trumpa w 2016 roku. Jak zauważył "The New York Times", McMahon odbiega od schematu tradycyjnych kandydatów na stanowisko sekretarza do spraw edukacji. Nie ma wykształcenia pedagogicznego ani doświadczenia w kierowaniu polityką, związaną z edukacją. Zasiadała jedynie przez rok w Stanowej Radzie Edukacji Connecticut w 2009 roku.