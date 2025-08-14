Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump ocenił szanse na niepowodzenie rozmów z Putinem

Donald Trump
Najlepszy efekt spotkania Trumpa z Putinem? Były ambasador Ukrainy: brak decyzji
Źródło: TVN24
Donald Trump oświadczył, że "istnieje 25 procent szans", że spotkanie z Władimirem Putinem nie zakończy się powodzeniem. Dodał, że po rozmowie z przywódcą Rosji nie zadzwoni do nikogo, jeśli spotkanie będzie w jego ocenie nieudane. - Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, mogą zostać nałożone sankcje - zapowiedział.

Donald Trump i Władimir Putin uzgodnili w zeszłym tygodniu, że spotkają się - w ramach pierwszego szczytu między ich krajami od czasu rozmów Putina z Joe Bidenem w czerwcu 2021 roku - w związku z naciskami prezydenta USA na zakończenie trwającej 3,5 roku wojny w Ukrainie.

W piątek Putin postawi stopę na amerykańskiej ziemi po 10 latach, kiedy był w Nowym Jorku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Według CNN jego spotkanie z Trumpem odbędzie się w bazie lotniczej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Stan ten do 1867 roku należał do Rosji.

Z zapowiedzi amerykańskiego prezydenta wynika, że omawiana będzie "wymiana terytoriów", a także że Trump chce doprowadzić do spotkania Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Rosjanie przylecieli na Alaskę samolotem "uwikłanym" w aferę narkotykową
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie przylecieli na Alaskę samolotem "uwikłanym" w aferę narkotykową

Trump: to przygotowuje grunt pod drugie spotkanie

Donald Trump w wywiadzie dla Fox News przyznał, że jego zdaniem Putin "zawrze umowę". Ocenił też, że "groźba nałożenia sankcji na Rosję prawdopodobnie miała wpływ na decyzję Putina o zorganizowaniu spotkania".

Trump powiedział również, że zadzwoni do Zełenskiego w sprawie drugiego spotkania. Prezydent USA przekazał, że ma na myśli trzy możliwe miejsca, w których mogłaby się odbyć następna, trójstronna rozmowa. Przyznał, że nie wie, czy uda się doprowadzić do natychmiastowego zawieszenia broni.

Trójstronne spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem jest konieczne, by zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy - ocenił prezydent USA.

- Drugie spotkanie będzie bardzo, bardzo ważne, ponieważ będzie to spotkanie, podczas którego dojdzie do porozumienia. Nie chcę używać słowa "podzielić się", ale w pewnym sensie nie jest to złe określenie, prawda? - powiedział Trump podczas rozmowy. - Będą ustępstwa dotyczące granic, ziem. Drugie spotkanie będzie bardzo, bardzo ważne - wyjaśnił prezydent USA.

Trump zapewnił, że nie będzie negocjować w imieniu Zełenskiego i Putina, lecz pozwoli im negocjować własną umowę.

Spotkanie Trump-Putin. Nowe informacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Trump-Putin. Nowe informacje

Zapytany o to, czy istnieje scenariusz, w którym spotkanie zostanie uznane za porażkę, Trump odpowiedział: - Tak, 25 procent. Jak dodał, "to spotkanie przygotowuje grunt pod drugie spotkanie, ale istnieje 25 procent szans, że nie zakończy się ono sukcesem".

- Jeśli spotkanie będzie nieudane, nie będę do nikogo dzwonił - oświadczył Trump. Jeśli jednak spotkanie w ocenie amerykańskiego prezydenta będzie dobre, to, jak przekazał, zadzwoni do Zełenskiego i liderów europejskich.

W sprawie wspólnej konferencji, którą zapowiadali wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt i kremlowski doradca Jurij Uszakow, Trump powiedział, że "nie wie, czy będzie wspólna". Przyznał, że odbędzie się ona tak czy inaczej. - Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, mogą zostać nałożone sankcje - zapowiedział prezydent USA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: Reuters, CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Will Oliver/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWładimir PutinUSARosjaAlaska
Czytaj także:
Władimir Putin
Ukraińska deputowana nie ma złudzeń. "Ogromna wygrana Rosji"
Świat
imageTitle
Zacięty mecz Polaków z Gruzinami. Sprawdzian przed EuroBasketem
RELACJA
Urszula Pańka, radna Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie
Pisał o dofinansowaniu z KPO dla brata radnej. Tyle, że ona brata nie ma
Szczecin
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ministra rozwoju chce nowego podatku
BIZNES
Ulewa zalała gminy pod miastem Meksyk
Największe opady od ponad 70 lat
METEO
Nowy zakaz w Tatrach
Tego w lesie robić nie wolno. Turyści dostaną worki
Marta Balukiewicz
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Czy będzie przełom na Alasce? Program specjalny w TVN24+ i TVN24
Wypadek w miejscowości Groszowice
"Cofając, uderzył w mężczyznę". 77-latek zmarł w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Legia na zakupach. Hit transferowy potwierdzony, następny w kolejce
Najnowsze
imageTitle
Szalona pogoń Williamsa na nic. Slessor rozbija bank w Dżuddzie
EUROSPORT
Zarzuty dla 34-latka po ataku na starszego mężczyznę
Brutalny atak na przystanku tramwajowym
Wrocław
shutterstock_2515991043_huge
Czy z tureckich hoteli zniknie "all inclusive"?
Świat
Baza sił lotniczych i lądowych Elmendorf-Richardson
To tu spotkają się Trump i Putin. Zobacz bazę z bliska
Świat
Sąd Okręgowy w Katowicach
Kolegium kolejnego sądu przeciwko odwołaniu wiceprezesów
Katowice
imageTitle
Liderka od początku do końca. Consonni zwyciężczynią Tour de Pologne
EUROSPORT
Ursula von der Leyen
Wicepremier: von der Leyen popełniła ogromny błąd
BIZNES
imageTitle
Walka "na żyletki". Polak medalistą mistrzostw świata
Najnowsze
dzieci brat siostra dziecko shutterstock_1013707969
Ponad tysiąc sierot z Ukrainy w Polsce, ale poza polskim systemem
Laura Maksimowicz
Stracili 650 tysięcy złotych
Budżet pod kreską. Resort podał nowe dane
BIZNES
Zatoka chłodu 28 sierpnia
Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji
Arleta Unton-Pyziołek
Pożar wybuchł przed godziną 15
Słup dymu i apel o unikanie okolicy. Płonie hala pełna plastiku
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Rasistowski hejt po pudle z karnego. Tottenham reaguje oświadczniem
EUROSPORT
Order Wojenny Virtuti Militari
FAŁSZJadwiga Kaczyńska odznaczona Virtuti Militari? "To się nie dzieje"
Michał Istel
Donald Trump i Władimir Putin w Helsinkach, czerwiec 2018 roku
Spotkanie Trump-Putin. Nowe informacje
Świat
il 96 rosja samolot shutterstock_2191268341
Rosjanie przylecieli na Alaskę samolotem "uwikłanym" w aferę narkotykową
Świat
GettyImages-481662845
Króliki "jak żywcem wyjęte z niskobudżetowego horroru"
METEO
Jeden z zatrzymanych nastolatków
35-latek w śpiączce po bójce. Trzech nastolatków z zarzutami
Poznań
shutterstock_2488531017
Tańsze tankowanie w długi weekend
BIZNES
Nowy most w Porcie Czerniakowskim
Warszawa ma nowy most
WARSZAWA
Południowa jezdnia autostrady zostanie przebudowana (zdjęcie ilustracyjne)
Przetarg na budowę odcinka autostrady. Wszystkie oferty powyżej budżetu
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica