We wtorek, podczas wygłaszanego przez Donalda Trumpa orędzia o stanie państwa, Rashida Tlaib, Amerykanka pochodzenia palestyńskiego i Ilhan Omar, Amerykanka pochodzenia somalijskiego, skrytykowały Trumpa, który chwalił się zaostrzeniem polityki imigracyjnej i działaniami egzekucyjnymi swojej administracji.

Zarówno Omar, jak i Tlaib krzyczały do Trumpa: "zabijasz Amerykanów", a Omar nazwała go "kłamcą".

Trump skrytykował obie kongresmenki w długim, obraźliwym wpisie zamieszczonym na swojej platformie Truth Social. "Kiedy oglądasz Ilhan Omar i Rashidę Tlaib o niskim IQ, jak krzyczały niekontrolowanie wczoraj wieczorem podczas bardzo eleganckiego orędzia o stanie państwa, tak ważnego i pięknego wydarzenia, to miały wyłupiaste, przekrwione oczy szaleńców, LUNATYKÓW, niezrównoważonych i psychicznie chorych, które, szczerze mówiąc, wyglądały, jakby powinny zostać umieszczone w zakładzie psychiatrycznym" - napisał Trump.

"Wiedząc, że są skorumpowanymi politykami, tak szkodliwymi dla naszego kraju, powinniśmy odesłać ich tam, skąd przybyli - tak szybko, jak to możliwe" - dodał.

Reakcje na wpis Trumpa

Lider mniejszości w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries, określił retorykę Trumpa przeciwko Tlaib i Omar jako "ksenofobiczną" i "haniebną". Tlaib skomentowała na platformie X, Trump "się odpalił".

Rada ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich (CAIR), organizacja wspierająca muzułmanów, również uznała komentarze Trumpa za rasistowskie. - Stwierdzenie, że dwie muzułmańskie ustawodawczynie w USA powinny zostać wysłane do kraju, w którym się urodziły lub z którego pochodzili ich przodkowie, w związku z ich krytyką strzelanin z udziałem agentów ICE, jest rasistowskie i nietolerancyjne - powiedział Edward Ahmed Mitchell, zastępca dyrektora krajowego CAIR.

Trump obraża też Roberta De Niro

Omar i Tlaib często są celem krytyki Trumpa. Omar przyjechała do Stanów Zjednoczonych w wieku 9 lat jako uchodźczyni z Somalii. Tlaib ma palestyńskie korzenie, zaś urodziła się w Detroit.

W dalszej części wpisu prezydent stwierdził, że razem z Omar i Tlaib powinno odesłać się "obłąkanego Roberta De Niro", którego również oskarżył o to, że ma "bardzo niskie IQ".

Aktor wygłosił we wtorek pod Kapitolem przemówienie podczas demonstracji po orędziu prezydenta, w którym wezwał do stawiania oporu Trumpowi i przewidywał, że Trump dobrowolnie nie odda władzy. Prezydent zasugerował, że jego słowa były "przestępstwem".

