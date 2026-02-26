Logo strona główna
Trump "się odpalił" i obraża

Prezydent USA Donald Trump
Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Źródło: Reuters
Donald Trump w obraźliwym wpisie zaatakował dwie muzułmańskie demokratyczne kongresmenki USA. Dzień wcześniej, podczas wystąpienia prezydenta USA przed połączonymi izbami Kongresu, doszło między nimi do ostrej wymiany zdań.

We wtorek, podczas wygłaszanego przez Donalda Trumpa orędzia o stanie państwa, Rashida Tlaib, Amerykanka pochodzenia palestyńskiego i Ilhan Omar, Amerykanka pochodzenia somalijskiego, skrytykowały Trumpa, który chwalił się zaostrzeniem polityki imigracyjnej i działaniami egzekucyjnymi swojej administracji.

Zarówno Omar, jak i Tlaib krzyczały do Trumpa: "zabijasz Amerykanów", a Omar nazwała go "kłamcą".

Ilhan Omar i Rashida Tlaib podczas wystąpienia Donalda Trumpa
Ilhan Omar i Rashida Tlaib podczas wystąpienia Donalda Trumpa
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Trump skrytykował obie kongresmenki w długim, obraźliwym wpisie zamieszczonym na swojej platformie Truth Social. "Kiedy oglądasz Ilhan Omar i Rashidę Tlaib o niskim IQ, jak krzyczały niekontrolowanie wczoraj wieczorem podczas bardzo eleganckiego orędzia o stanie państwa, tak ważnego i pięknego wydarzenia, to miały wyłupiaste, przekrwione oczy szaleńców, LUNATYKÓW, niezrównoważonych i psychicznie chorych, które, szczerze mówiąc, wyglądały, jakby powinny zostać umieszczone w zakładzie psychiatrycznym" - napisał Trump.

"Wiedząc, że są skorumpowanymi politykami, tak szkodliwymi dla naszego kraju, powinniśmy odesłać ich tam, skąd przybyli - tak szybko, jak to możliwe" - dodał.

Reakcje na wpis Trumpa

Lider mniejszości w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries, określił retorykę Trumpa przeciwko Tlaib i Omar jako "ksenofobiczną" i "haniebną". Tlaib skomentowała na platformie X, Trump "się odpalił".

Rada ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich (CAIR), organizacja wspierająca muzułmanów, również uznała komentarze Trumpa za rasistowskie. - Stwierdzenie, że dwie muzułmańskie ustawodawczynie w USA powinny zostać wysłane do kraju, w którym się urodziły lub z którego pochodzili ich przodkowie, w związku z ich krytyką strzelanin z udziałem agentów ICE, jest rasistowskie i nietolerancyjne - powiedział Edward Ahmed Mitchell, zastępca dyrektora krajowego CAIR.

Donald Trump
Nie wstali, gdy chciał, potem zaczęli się śmiać
Prezydent USA Donald Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Orędzie Trumpa, wsparcie dla Ukrainy, nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii
Trump obraża też Roberta De Niro

Omar i Tlaib często są celem krytyki Trumpa. Omar przyjechała do Stanów Zjednoczonych w wieku 9 lat jako uchodźczyni z Somalii. Tlaib ma palestyńskie korzenie, zaś urodziła się w Detroit.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Świetne" dla przekonanych, "bełkot" dla przeciwników

W dalszej części wpisu prezydent stwierdził, że razem z Omar i Tlaib powinno odesłać się "obłąkanego Roberta De Niro", którego również oskarżył o to, że ma "bardzo niskie IQ".

Aktor wygłosił we wtorek pod Kapitolem przemówienie podczas demonstracji po orędziu prezydenta, w którym wezwał do stawiania oporu Trumpowi i przewidywał, że Trump dobrowolnie nie odda władzy. Prezydent zasugerował, że jego słowa były "przestępstwem".

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: KENNY HOLSTON/PAP/EPA

USADonald TrumpKongres USA
