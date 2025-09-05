Donald Trump o rozmowie z Władimirem Putinem. "Zrobimy to"

Trump o rozmowie z Putinem. "Zrobimy to" Źródło: Reuters

Podczas spotkania z szefami największych firm technologicznych w Białym Domu Donald Trump został zapytany przez dziennikarkę, czy po czwartkowej rozmowie z ukraińskim liderem zamierza w najbliższym czasie zatelefonować do Putina.

- Tak, zrobię to. Prowadzimy bardzo dobry dialog - odpowiedział prezydent USA. Powtórzył, że sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do zakończenia, a okazała się najtrudniejsza. - Ale zrobimy to - zapewnił. W kampanii prezydenckiej polityk zapowiadał, że gdy obejmie urząd, wystarczy mu doba, aby zakończyć wojnę w Ukrainie.

Wcześniej urzędniczka Białego Domu przekazała, że Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie. Mówiła przy tym, że rozmowa Trumpa z europejskimi przywódcami ujawniła podziały na Starym Kontynencie, a według Trumpa winę za wybuch wojny ponosi nie tylko Putin.

Spotkanie w Alasce

15 sierpnia Donald Trump i Władimir Putin spotkali się na szczycie w Alasce, aby rozmawiać o zakończeniu wojny w Ukrainie. Jeszcze przed tym spotkaniem amerykański prezydent wyrażał nadzieję, że dojdzie do drugiego szczytu, z udziałem Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego.

Dotychczas jednak nie ma sygnałów, że do takiego drugiego spotkania dojdzie.

