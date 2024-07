Europa jest winna Stanom Zjednoczonym ponad 100 miliardów dolarów za pomoc Ukrainie w wojnie z Rosją - ocenił Donald Trump na swojej platformie społecznościowej. Były prezydent USA stwierdził też, że gdyby nie on, dziś nie byłoby już NATO.

Donald Trump we wtorek napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że "USA płacą większość pieniędzy potrzebnych do pomocy Ukrainie w walce z Rosją". "Europa powinna przynajmniej to wyrównać. Są za to winni ponad 100 miliardów dolarów" - stwierdził były prezydent USA. Ocenił jednocześnie, że "krętacz Joe (jak określił prezydenta Bidena - red.) nigdy ich nawet o to nie poprosił". Podobne twierdzenia ze strony Trumpa padały już wielokrotnie, jak chociażby podczas niedawnej debaty prezydenckiej, gdy kandydat Republikanów wskazywał, że Amerykę dzieli od Europy ocean i to Europa powinna ponieść główny ciężar wsparcia Ukrainy.

Trump: Gdyby nie ja, nie byłoby już NATO

"Gdyby nie to, że byłem prezydentem, prawdopodobnie nie byłoby już NATO" - ocenił na Truth Social Trump. Stwierdził, że gdy został głową państwa, zauważył, że "tylko 7 z 28 krajów będących wówczas członkami, płaciło składki". "Większość sojuszników dopuściła się zaległości, niektórzy zapłacili bardzo niewiele, jeśli w ogóle. Uznałem to za niedopuszczalne i nalegałem, aby płacili, jeśli chcą ochrony płynącej z miliardów dolarów z USA" - przekazał, dodając, że "żaden inny prezydent nie zrobił nic" w sprawie "długoterminowych zaległości" sojuszników oraz że dzięki niemu NATO znów "stało się zdolne do działania".

W kolejnym wpisie określił inwazję Rosji na Ukrainę "głupią wojną, która nigdy by się nie wydarzyła", gdyby on nadal był prezydentem. Powtórzył swoje twierdzenia, że konflikt zakończyłby "w ciągu minut". "Jedynym powodem, dla którego sojusznicy płacą jest to, że chcą ochrony USA przed tą niszczycielską wojną, jeśli do nich nadejdzie" - dodał.

Wbrew temu, co twierdzi Trump, według dostępnych danych państwa Unii Europejskiej i sama Unia przeznaczyły łącznie więcej pieniędzy na pomoc Ukrainie (ponad 110 miliardów dolarów) niż USA, choć Stany Zjednoczone wyprzedzają Europę, jeśli chodzi o wartość przekazanego uzbrojenia. Dane NATO wskazują też, że - mimo wzrostu wydatków na obronność podczas prezydentury Trumpa - sojusznicy znacząco zwiększyli tempo wydatków podczas prezydentury Joe Bidena. Obecnie 23 z 32 państw spełnia zobowiązanie do wydawania równowartości 2 proc. swojego PKB na obronę - ponad dwa razy więcej, niż dwa lata temu.

Jednocześnie twierdzenia Trumpa dotyczące płacenia "składek" czy "rachunków" przez państwa członkowskie NATO są nieprecyzyjne, ponieważ kwestia wydawania 2 proc. PKB na obronność to wytyczna, a nie obowiązujący kontrakt z Sojuszem.

Autorka/Autor:pb//am

Źródło: PAP, tvn24.pl