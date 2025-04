Trump o Musku: nie potrzebuję go

Politico: Musk wkrótce odejdzie, Trump oznajmił to współpracownikom. Relacja Marcina Wrony z USA Źródło: TVN24, Reuters

- Poza tym, że go lubię, to go nie potrzebuję - mówił Donald Trump o Elonie Musku przed spotkaniem swojego gabinetu. Komentował też zakup modelu tesli, na który "nie dostał żadnej zniżki".

- Elon wykonał fantastyczną robotę. Siedzi tutaj i nie obchodzi mnie to. Poza tym, że go lubię, to go nie potrzebuję. Ale mówię wam, ten facet wykonał fantastyczną robotę - mówił Trump do dziennikarzy przed spotkaniem jego gabinetu.

Mówił też o tesli, którą kupił. - Nie potrzebuję jego samochodu. Właściwie kupiłem jeden - mówił Trump. Dodał, że "nie dostał żadnej zniżki, tylko najwyższą cenę". - Zapłaciłem dużo pieniędzy za ten samochód, ale szczerze mówiąc, on robi świetne samochody. Wiesz, co z nim robię? Pozwalam nim jeździć ludziom w biurze - mówił Trump.

Elon Musk Źródło: PAP/EPA/Samuel Corum/ POOL

Protesty przeciwko Muskowi

Dwie trzecie Amerykanów nie kupiłoby tesli, a głównym powodem jest Elon Musk - wynika z marcowego sondażu Yahoo News i YouGov.

Elon Musk jest doradcą Donalda Trumpa i to on ma być odpowiedzialny za zwalnianie pracowników rządowych i ograniczanie wydatków. Sprzeciw wobec niego jest też wyrażany poprzez podpalanie tesli i salonów sprzedaży samochodów tej marki. Protesty przeciwko stworzonej przez najbogatszego Amerykanina firmie rozlały się też poza Stany Zjednoczone. Odbyły się w Londynie i w Berlinie.

Donald Trump kupił teslę Źródło: EPA/SAMUEL CORUM / POOL Dostawca: PAP/EPA