Świat Donald Trump "stracił nad sobą kontrolę". Zaczął krzyczeć na dziennikarza Aleksandra Sapeta |

Trump do dziennikarza: Co z Tobą jest nie tak? Czy jesteś chorym człowiekiem? Źródło wideo: Biały Dom/You Tube Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

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Trump ogłosił w Gabinecie Owalnym program nagród dla osób zgłaszających nadużycia finansowe. Według korespondenta "The Independent" Andrew Feinberga to właśnie w związku z pytaniem na ten temat amerykański prezydent "stracił nad sobą kontrolę".

W ocenie dziennikarza brytyjskiego dziennika nagradzanie sygnalistów nie jest niczym nowym w Stanach Zjednoczonych i ma to umożliwiać Ustawa o fałszywych roszczeniach (False Claims Act, FCA). Jak dodał, przepisy te mają też pozwalać na uzyskanie znacznie wyższych świadczeń niż w programie ogłoszonym przez Trumpa.

Trump do dziennikarza: naprawdę uważam, że jest z tobą coś nie tak

W związku z tym korespondent chciał zapytać Trumpa, dlaczego ktokolwiek miałby korzystać z nowego programu, jeśli może otrzymać większe wynagrodzenie na podstawie już istniejących przepisów. - Bo to dużo pieniędzy (...) Przy 1 procencie ludzie zarobią miliony dolarów za ujawnienie czegoś, co w rzeczywistości jest dość rutynowym przestępstwem, no wiesz, rzędu milionach. Ale mówimy o miliardach, a właściwie prawdopodobnie bilionach dolarów - odpowiadał Trump. Zdaniem Feinberga nie jest to zgodne z prawdą.

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W dalszej części konferencji dziennikarz próbował zadawać więcej pytań, ale nie był dopuszczany do głosu. W pewnym momencie Trump zwrócił się do reportera "The Independent": - Cicho! Cicho! Co z tobą jest nie tak? Czy jesteś chorym człowiekiem?

- Nic mi o tym nie wiadomo, proszę pana - odpowiedział Feinberg. - Naprawdę uważam, że jest z tobą coś nie tak - powiedział Trump. Vance zareagował na ten komentarz śmiechem. Później we wpisie na X nazwał dziennikarza "imbecylem".

President Donald J. Trump eviscerates imbecile “journalist” Andrew Feinberg for misbehaving in the Oval Office:



"What's wrong with you? Are you a sick person? I actually think there's something wrong with you." pic.twitter.com/NjowIx8x14 — Vice President JD Vance (@VP) October 20, 2026 Rozwiń

"Wykonywałem swoją pracę i jutro do niej wrócę" - zapowiedział Feinberg w artykule z komentarzem do wydarzenia. Jak napisał, Trump miał użyć wobec niego również bardziej obraźliwego sformułowania: "mongolski kretyn".

Trump wielokrotnie uciszał dziennikarzy, zarzucał im przekazywanie fałszywych informacji i przerywał, uniemożliwiając zadawanie pytań. W przeszłości amerykański prezydent nazwał reporterkę Bloomberga Catherine Lucey "świnką". Z kolei innym razem powiedział dziennikarce ABC News Rachel Scott, że jest "najbardziej wstrętną reporterką".