Donald Trump "ewidentnie sfrustrowany" odmową Zełenskiego

- Prezydent Trump jest ewidentnie bardzo sfrustrowany z powodu prezydenta Zełenskiego, że nie przyszedł do stołu, że nie był skłonny skorzystać z tej okazji, którą mu zaoferowaliśmy - powiedział Waltz. - Myślę, że w końcu to zrobi. Dojdźmy do tego punktu i mam nadzieję, że szybko - dodał.

Waltz: ta wojna musi się zakończyć

USA popierają wysłanie europejskich sił na Ukrainę

Doradca Trumpa mówił też o oczekiwaniach prezydenta wobec czerwcowego szczytu NATO. Jak stwierdził, konieczne jest, by wszystkie państwa NATO w 100 procentach wypełniły do tego czasu swoje zobowiązanie do wydawania 2 procent PKB na obronność. - A potem będziemy rozmawiać o tym, jak to przekroczyć - powiedział Waltz.