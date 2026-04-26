Świat Trump ewakuowany z przyjęcia. Media: w budynku padły strzały

Secret Service wyprowadza Trumpa

Pierwsza Dama USA Melania Trump i prezydent USA Donald Trump brali udział w sobotę kolacji dla korespondentów Białego Domu w hotelu Washington Hilton w Waszyngtonie. Jak wynika z nagrania z wydarzenia, w pewnym momencie na sali rozległa się seria głośnych huków.

Media informują o osobie, która oddała strzały w hotelu, w którym odbywa się kolacja. Podejrzany został zatrzymany.

Trump został wyprowadzony z pomieszczenia przez Secret Service. AP podało, że nie został poszkodowany, podobnie jak wiceprezydent J.D. Vance.

Ewakuacja w trakcie balu dziennikarzy w Waszyngtonie

Trump: zatrzymano strzelca

"Służby specjalne i organy ścigania spisały się znakomicie. Działały szybko i odważnie. Strzelec został zatrzymany" - napisał Trump na Truth Social. Jak dodał, zlecił, aby kontynuować przyjęcie, ale "całkowicie podporządkujemy się decyzji organów ścigania".

Wpis Donalda Trumpa

W kolejnym wpisie Trump poinformował, że organy ścigania poprosiły wszystkich uczestników uroczystości o opuszczenie miejsca zdarzenia. Zapowiedział też konferencję prasową w ciągu 30 minut w Białym Domu. "Pierwsza Dama, wiceprezydent oraz wszyscy członkowie gabinetu czują się doskonale" - podkreślił prezydent USA.

Wpis Donalda Trumpa

