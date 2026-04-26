Świat

Trump ewakuowany z przyjęcia. Media: w budynku padły strzały

Trump
Secret Service wyprowadza Trumpa
Źródło: Reuters
Donald Trump został ewakuowany z kolacji z korespondentami Białego Domu. Przed wyprowadzeniem prezydenta USA z uroczystości na sali słychać było dźwięk przypominający wystrzały. Zatrzymano jedną osobę.

Pierwsza Dama USA Melania Trump i prezydent USA Donald Trump brali udział w sobotę kolacji dla korespondentów Białego Domu w hotelu Washington Hilton w Waszyngtonie. Jak wynika z nagrania z wydarzenia, w pewnym momencie na sali rozległa się seria głośnych huków.

Media informują o osobie, która oddała strzały w hotelu, w którym odbywa się kolacja. Podejrzany został zatrzymany.

Trump został wyprowadzony z pomieszczenia przez Secret Service. AP podało, że nie został poszkodowany, podobnie jak wiceprezydent J.D. Vance.

Ewakuacja w trakcie balu dziennikarzy w Waszyngtonie
Źródło: PAP/EPA/Yuri Gripas / POOL
Secret Service po usłyszeniu głośnych huków podczas kolacji korespondentów Białego Domu
Źródło: PAP/EPA/Yuri Gripas / POOL
Służby na kolacji korespondentów Białego Domu
Źródło: PAP/EPA/Yuri Gripas / POOL

Trump: zatrzymano strzelca

"Służby specjalne i organy ścigania spisały się znakomicie. Działały szybko i odważnie. Strzelec został zatrzymany" - napisał Trump na Truth Social. Jak dodał, zlecił, aby kontynuować przyjęcie, ale "całkowicie podporządkujemy się decyzji organów ścigania".

Wpis Donalda Trumpa
Źródło: Truth Social

W kolejnym wpisie Trump poinformował, że organy ścigania poprosiły wszystkich uczestników uroczystości o opuszczenie miejsca zdarzenia. Zapowiedział też konferencję prasową w ciągu 30 minut w Białym Domu. "Pierwsza Dama, wiceprezydent oraz wszyscy członkowie gabinetu czują się doskonale" - podkreślił prezydent USA.

Wpis Donalda Trumpa
Źródło: Truth Social
pc

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Czytaj także:
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
METEO
imageTitle
Cracovia i Pogoń podzieliły się punktami i skomplikowały sprawę utrzymania
EUROSPORT
Zaśmiecony pokój. Problem narastający latami
"To nie jest bałagan z wczoraj ani sprzed tygodnia czy miesiąca. To są lata"
Joanna Rubin-Sobolewska
Donald Trump
Trump twierdzi, że Iran zmienił stanowisko. "Po 10 minutach"
Świat
Robert Korzeniowski
"To śmierdziało na odległość". Bez ogródek o współpracy PKOl z Zondacrypto
EUROSPORT
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
METEO
LATWO
"Co tu się dzieje?" Owsiak o zbiórce Łatwoganga
Polska
Katarzyna Nosowska na streamie Łatwoganga
Katarzyna Nosowska ogoliła głowę na łyso na charytatywnym streamie Łatwoganga
Polska
Zondacrypto
Co z pieniędzmi z Zondacrypto? Rzecznik Praw Obywatelskich o czarnym scenariuszu
Fakty po Faktach
Strażacy usuwają skutki silnego wiatru
Ponad 120 interwencji służb. Gdzie wiatr będzie najsilniejszy?
METEO
RAK
Milionów przybywa w zawrotnym tempie. Łatwogang: tu chodzi tylko o dzieciaki
Polska
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
METEO
imageTitle
Milowy krok Barcelony przy wkładzie Lewandowskiego
EUROSPORT
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
"My, dziennikarze wiemy dużo więcej, niż na co dzień możemy powiedzieć"
25 lat TVN24
imageTitle
Piękny gol Pajor w półfinale Ligi Mistrzyń
EUROSPORT
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Trwa urodzinowa trasa TVN24. Tak było w Kazimierzu Dolnym
25 lat TVN24
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
METEO
EN_01675391_0023 (1)
Orban podjął decyzję. "Postanowiłem z niego zrezygnować"
Świat
Iga Świątek
Świątek poddała mecz w Madrycie
EUROSPORT
W zderzeniu brał udział ciągnik rolniczy
Zderzenie trzech pojazdów na krajowej "50"
WARSZAWA
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
METEO
Doprowadzenie kierowcy na posiedzenie aresztowe do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej PAP/Art Service
Apel prokuratury po śmierci posła Litewki. "Jesteśmy o krok od nawoływania do linczu"
Katowice
Silny wiatr
Uwaga! Alert RCB w kolejnych miejscach
METEO
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Rozmowy, zdjęcia i mnóstwo uśmiechu w Kazimierzu Dolnym. "Jesteśmy na żywo w telewizji"
25 lat TVN24
Protest przed KPRM
"Stop segregacji małżeństw". Protest przed siedzibą premiera
WARSZAWA
imageTitle
Problemy zdrowotne zatrzymały Świątek
EUROSPORT
Donald Tusk - Maciej Płażyński - Andrzej Olechowski
Jeden z "trzech tenorów". Premier i inni politycy wspominają Olechowskiego
Polska
Emmanuel Macron
Macron spokojny o rezerwy paliw. "Nie ma podstaw"
BIZNES
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
METEO
Aleksandra Wójtowicz z PISM w podcaście "Czas Przyszły". Odcinek "AI jako broń atomowa. Manifest giganta z Doliny Krzemowej wywołał burzę"
Kontrowersyjny manifest Palantir. "Myślałam, że to halucynacje AI"
BIZNES

