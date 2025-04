Premier Danii: Stany Zjednoczone nie przejmą Grenlandii

Nuuk, Stolica Grenlandii Źródło: Reuters

Premier Danii Mette Frederiksen obiecała wesprzeć Grenlandię wobec deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa o zaanektowaniu tego półautonomicznego terytorium Danii. Na wstępie trzydniowej wizyty na wyspie zapewniła, że "USA nie przejmą Grenlandii".

- Stany Zjednoczone nie przejmą Grenlandii. Grenlandia należy do jej mieszkańców - oświadczyła premier Danii Mette Frederiksen po przybyciu w środę do stolicy Grenlandii - Nuuk. Dodała, że jest to "jasne przesłanie, jakie będzie wspólnie z władzami Grenlandii przekazywać".

Według Frederiksen, z nowym rządem Grenlandii omówiona zostanie sytuacja w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. - Będziemy zastanawiać się, jak wspólnie sprostać temu trudnemu zadaniu - podkreśliła.

Tuż przed wizytą premierki jej przyjazd skrytykowała Vivian Motzfeldt, ministerka spraw zagranicznych w rządzie Grenlandii, który formalnie nie został jeszcze zaprzysiężony w miejscowym parlamencie, dlatego miał to być nieodpowiedni moment. Wcześniej z powodu nieukonstytuowania się władz Grenlandia odmówiła spotkania z delegacją USA.

Rząd Grenlandii ma być zatwierdzony przez parlament prawdopodobnie w poniedziałek. Przyszła szefowa dyplomacji została upomniana przez premiera Jensa-Frederika Nielsena.

Frederiksen na Grenlandii, wcześniej wizyta wiceprezydenta USA

Pytana przez dziennikarzy o tę sprawę, Fredriksen odpowiedziała tylko, że obiecuje zrobić wszystko, aby pomóc Grenlandii w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się wyspa.

Prezydent USA Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji kilkakrotnie mówił o konieczności przejęcia wyspy.

Duńska gazeta "Berlingske" wizytę Frederiksen na Grenlandii, niedługo po odwiedzinach wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w amerykańskiej wojskowej bazie kosmicznej na Grenlandii, ocenia jako trudną. Vance skrytykował Danię za opóźnianie inwestycji wojskowych na wyspie.

Jednym z celów nowego rządu w Nuuk jest wynegocjowanie z Kopenhagą rozszerzenia swoich praw w ramach Wspólnotowego Królestwa, jakie tworzą Dania, Grenlandia i Wyspy Owcze. Politykom grenlandzkim zależy m.in. na posiadaniu ostatecznego głosu w sprawach Arktyki.

Jednocześnie partia Demokraci, zwycięzca ostatnich wyborów parlamentarnych, której liderem jest Nielsen, nie popiera szybkiego ogłoszenia niepodległości wyspy od Danii, a dopiero po uzyskaniu niezależności ekonomicznej.