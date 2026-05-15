Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież czaszki św. Zdzisławy
"Dziś wieczorem funkcjonariusze z Czeskiej Lipy aresztowali 35-letniego mężczyznę pod zarzutem kradzieży czaszki św. Zdzisławy z Lemberka. Udało im się uzyskać informacje o miejscu ukrycia rzadkiej relikwii, zanim podejrzany zdążył zrealizować swój plan" - poinformowała czeska policja.
Policja nie ujawniła szczegółów i nie podała, czy ostatecznie udało jej się odzyskać skradzioną relikwię. - Z dużym prawdopodobieństwem wiemy, gdzie się znajduje i pracujemy nad tym - przekazała dziennikarzom rzeczniczka regionalnej policji Ivana Balakova. - To skomplikowana sprawa - dodała.
Bazylika w Jablonnem czeka na zwrot relikwii
Arcybiskup Pragi Stanislav Przibyl, który jest jednocześnie administratorem diecezji litomierzyckiej, do której należy bazylika w Jablonnem, nie ma na razie żadnych informacji od policji. - Nic nie wiemy. Gdyby rzeczywiście została odnaleziona, mielibyśmy oczywiście ogromną radość - powiedział dziennikarzom.
Dziennikarze portalu informacyjnego iDnes, powołując się na trzy źródła, podali, że zatrzymany miał wskazać miejsce ukrycia czaszki św. Zdzisławy.
Bezpośrednio po kradzieży arcybiskup i inni hierarchowie apelowali do sprawcy o zwrot zrabowanej relikwii. Zastanawiali się, czy nie ma służyć do praktyk okultystycznych.
Policja ze swojej strony zwracała się do społeczeństwa z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawcy. O pomoc zwrócono się również do zagranicznych specjalistów.
Święta Zdzisława jest czczona jako patronka rodzin. Została ogłoszona błogosławioną w 1907 roku, a papież Jan Paweł II kanonizował ją w 1995 roku. Bazylika w Jablonnem znajduje się w miejscu, gdzie w 1252 roku złożono jej relikwie.