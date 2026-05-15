Świat Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież czaszki św. Zdzisławy Oprac. Adam Styczek |

Źródło zdj. gł.: X/PolicieCZ

"Dziś wieczorem funkcjonariusze z Czeskiej Lipy aresztowali 35-letniego mężczyznę pod zarzutem kradzieży czaszki św. Zdzisławy z Lemberka. Udało im się uzyskać informacje o miejscu ukrycia rzadkiej relikwii, zanim podejrzany zdążył zrealizować swój plan" - poinformowała czeska policja.

1/2 Dnes vpodvečer českolipští kriminalisté zadrželi ve Středočes. kraji 35letého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Podařilo se jim získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. https://t.co/2pbVL03Ggy — Policie ČR (@PolicieCZ) May 14, 2026 Rozwiń Źródło: X

Policja nie ujawniła szczegółów i nie podała, czy ostatecznie udało jej się odzyskać skradzioną relikwię. - Z dużym prawdopodobieństwem wiemy, gdzie się znajduje i pracujemy nad tym - przekazała dziennikarzom rzeczniczka regionalnej policji Ivana Balakova. - To skomplikowana sprawa - dodała.

Bazylika w Jablonnem czeka na zwrot relikwii

Arcybiskup Pragi Stanislav Przibyl, który jest jednocześnie administratorem diecezji litomierzyckiej, do której należy bazylika w Jablonnem, nie ma na razie żadnych informacji od policji. - Nic nie wiemy. Gdyby rzeczywiście została odnaleziona, mielibyśmy oczywiście ogromną radość - powiedział dziennikarzom.

Dziennikarze portalu informacyjnego iDnes, powołując się na trzy źródła, podali, że zatrzymany miał wskazać miejsce ukrycia czaszki św. Zdzisławy.

Bezpośrednio po kradzieży arcybiskup i inni hierarchowie apelowali do sprawcy o zwrot zrabowanej relikwii. Zastanawiali się, czy nie ma służyć do praktyk okultystycznych.

Policja ze swojej strony zwracała się do społeczeństwa z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawcy. O pomoc zwrócono się również do zagranicznych specjalistów.

Święta Zdzisława jest czczona jako patronka rodzin. Została ogłoszona błogosławioną w 1907 roku, a papież Jan Paweł II kanonizował ją w 1995 roku. Bazylika w Jablonnem znajduje się w miejscu, gdzie w 1252 roku złożono jej relikwie.

