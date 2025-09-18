Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Świat

Niecodzienna atrakcja za darmo. Wystawa bezcennych klejnotów w Pradze

Wystawa czeskich klejnotów koronnych potrwa do 29 września
Czechy. Wystawa klejnotów koronnych na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Od czwartku turyści odwiedzający Pragę mogą obejrzeć wystawę czeskich klejnotów koronnych na Zamku Praskim. Bezcenne insygnia władzy królewskiej na co dzień przechowywane są w komorze, do której klucze ma siedem najważniejszych osobistości w kraju.
Kluczowe fakty:
  • Na wystawie obejrzeć można m.in. koronę św. Wacława z XIV wieku.
  • Wśród posiadaczy kluczy do komory z klejnotami koronnymi jest prezydent Czech Petr Pavel.
  • Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Wystawa klejnotów koronnych została zorganizowana w Sali Władysławowskiej Starego Pałacu Królewskiego z okazji dnia patrona Czech, św. Wacława, obchodzonego 28 września. We wtorek i środę zabytkowe insygnia królewskie mogli podziwiać uczniowie czeskich szkół, pozostali chętni będą mieli okazję zwiedzić wystawę od czwartku do 29 września. Wstęp na nią jest bezpłatny.

Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika

Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika

WARSZAWA
"Rekord, który cieszy, ale nie dziwi"

"Rekord, który cieszy, ale nie dziwi"

BIZNES

Jedna z najpiękniejszych koron

Kolekcja czeskich klejnotów koronnych obejmuje między innymi berło królewskie, jabłko królewskie i koronę św. Wacława. Ta ostatnia została wykonana w 1346 roku na koronację cesarza rzymskiego i czeskiego króla Karola IV i "jest jedną z najpiękniejszych koron w Europie" - podkreśla Czeska Centrala Ruchu Turystycznego - CzechTourism na swojej stronie internetowej.

Klejnoty koronne na co dzień przechowywane są w Koronnej Komorze katedry św. Wita na Zamku Praskim. Klucze do wspomnianej komory dzierży siedmiu kluczników, którzy obecni są przy jej otwieraniu. Wśród kluczników są najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent, premier, szefowie obu izb parlamentu oraz biskup Pragi.

Wystawa czeskich klejnotów koronnych potrwa do 29 września
Wystawa czeskich klejnotów koronnych potrwa do 29 września
Źródło: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Od czasu powstania niepodległej Republiki Czeskiej do ubiegłego roku klejnoty koronne wystawiane były zaledwie osiem razy - przypomniał w tym tygodniu portal Czeskiego Radia irozhlas.cz. Prezydent Petr Pavel przed rokiem zdecydował, że wystawa klejnotów będzie organizowana co roku z okazji dnia św. Wacława.

Prezydent Petr Pavel podczas ceremonii otwarcia Koronnej Komory z klejnotami koronnymi
Prezydent Petr Pavel podczas ceremonii otwarcia Koronnej Komory z klejnotami koronnymi
Źródło: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Wystawa za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem - podkreśla CzechTourism na swojej stronie. "Klejnoty są symbolem czeskiej państwowości i tożsamości narodowej, dlatego ich ekspozycja zawsze wzbudza duże zainteresowanie" - czytamy.

1 godz 18 min
Władca, który bił
Władca, który bił

Sekcja Archeo

Autorka/Autor: Maciej Wacławik//am

Źródło: irozhlas.cz, visitczechia.com

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MARTIN DIVISEK

Czechy Petr Pavel
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
