Zerwała się karuzela. Kilkanaście osób rannych

W czeskim Hawierzowie na Zaolziu doszło do wypadku. Zerwała się karuzela, a co najmniej 14 osób - w tym dzieci - zostało rannych po upadku z wysokości. Okoliczności wypadku bada policja. Ma sprawdzić między innymi zezwolenia właściciela karuzeli i dokumenty o stanie technicznym. Święto miasta, które miało trwać do wieczora, zostało przerwane.