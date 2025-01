Strzały w pobliżu pałacu prezydenta, na ulice wyjechały czołgi

W pobliżu kompleksu prezydenckiego w Ndżamenie, stolicy Czadu, słyszano w środę serie strzałów. Wojsko zablokowało okoliczne ulice. Zgodnie z ustaleniami lokalnych mediów doszło do udaremnionej próby ataku terrorystycznego. Rząd nie informuje o szczegółach wydarzeń, zapewnia jednak, że "sytuacja jest pod kontrolą".

Rząd Czadu informuje o udaremnionej przez służby bezpieczeństwa "próbie destabilizacji kraju". Mowa o strzelaninie, do jakiej w środę wieczorem doszło przed pałacem prezydenckim w Ndżamenie. Francuska agencja prasowa AFP pisze o ataku grupy uzbrojonych mężczyzn. Zgodnie z jej ustaleniami w wyniku incydentu zginęło 19 osób, w tym 18 napastników.

Powiązany z rządem informator Reutera określił te wydarzenia mianem próby ataku terrorystycznego. - Osoby w trzech pojazdach zaatakowały wojskowych w pobliżu biura prezydenta, ale zostały zneutralizowane przez armię - opisało źródło agencji. Zgodnie z jej ustaleniami wojsko zamknęło w środę prowadzące do pałacu drogi, a na ulice Ndżameny wysłało czołgi.

Czołgi na ulicach Czadu

Rząd nie komentuje szczegółów środowych wydarzeń. Zapewnia jedynie, że sytuacja jest już "pod kontrolą". - To był mały incydent - ocenia minister spraw zagranicznych Czadu Abderaman Koulamallah. - Nie ma powodów do obaw. Jesteśmy zmobilizowani. Siły obronne i bezpieczeństwa zostały zmobilizowane - dodał.

Andrew Caballero-Reynolds/Bloomberg via Getty Images

Ndżamena, stolica Czadu Andrew Caballero-Reynolds/Bloomberg via Getty Images

Jak zauważa BBC, do ataku doszło zaledwie kilka godzin po zakończeniu wizyty ministra spraw zagranicznych Chin Wang Yi w pałacu prezydenckim. Wang spotkał się tam z prezydentem Mahamatem Idrissą Deby Itno i wysokimi rangą urzędnikami. Niecałe dwa tygodnie wcześniej w Czadzie przeprowadzono wybory powszechne. Ich wynik zakwestionowała opozycja, która twierdzi, że w trakcie głosowania doszło do licznych fałszerstw. Mimo to rządząca krajem od 2022 roku Przejściowa Rada Wojskowa uznała wybory za ważny krok w kierunku zakończenia rządów wojskowych.