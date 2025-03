Wywiad USA pomagał Kijowowi we wczesnym ostrzeganiu przed rosyjskimi atakami na ukraińskie miasta, umożliwiając władzom i cywilom przygotowanie się na nie. Co oznacza zawieszenie tej współpracy, ocenia i analizuje Instytut Studiów nad Wojną.

Stany Zjednoczone przestały dzielić się danymi wywiadowczymi z Ukrainą - poinformował w środę dyrektor CIA John Ratcliffe, cytowany przez zachodnie media. Jak zaznaczył w czwartkowej analizie Instytut Studiów nad Wojną (ISW), to jedno z wielu żądań Kremla wobec USA, Ukrainy i jej sojuszników.

"Zawieszenie wymiany danych wywiadowczych USA z Ukrainą zaszkodzi zdolności Ukrainy do obrony przed rosyjskimi atakami na cele wojskowe i cywilne" - czytamy w sprawozdaniu amerykańskiego think tanku.

Jak zauważył ISW, niezdolność sił ukraińskich do prowadzenia ataków rakietami ATACMS i wykorzystania systemu artylerii rakietowej HIMARS przeciwko Rosjanom prawdopodobnie wpłynie na zasięg ataków Rosjan zarówno na odcinku frontu, jak i na miasta od niego oddalone.

Polityka administracji Donalda Trumpa "osłabia dźwignię"

"Wywiad USA pomagał Kijowowi we wczesnym ostrzeganiu przed rosyjskimi atakami na ukraińskie miasta, umożliwiając władzom i cywilom przygotowanie się na nie. Wstrzymanie wsparcia wywiadowczego i dostaw pocisków obrony powietrznej Patriot będzie miało poważny wpływ na bezpieczeństwo ukraińskich tyłów" - ocenił SW.

"Polityka administracji Donalda Trumpa osłabia dźwignię, której Stany Zjednoczone potrzebują, aby skłonić prezydenta Rosji Władimira Putina do zaakceptowania jakiegokolwiek porozumienia pokojowego, które leży w interesie USA, Ukrainy i Europy" - ocenił ISW.

Zawieszenie pomocy

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego Biały Dom ogłosił, że zawiesił wszelką pomoc dla Ukrainy, w tym uzbrojenie już transportowane do tego kraju oraz przechowywane w magazynach w Polsce, "by upewnić się, że ta pomoc przyczynia się do rozwiązania konfliktu".