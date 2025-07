Chuck Mangione nie żyje. Muzyk miał 84 lata

Zmarł słynny jazzowy muzyk Chuck Mangione (wideo archiwalne) Źródło: Reuters

Jak poinformował RochesterFirst - powołując się na dom pogrzebowy Bartolomeo & Perreto - Chuck Mangione zmarł we wtorek we śnie w swoim domu, który znajduje się w Rochester w stanie Nowy Jork.

Muzyk, specjalizujący się w grze na trąbce i skrzydłówce, w czasie swojej kariery nagrał ponad 30 albumów i 14 razy był nominowany do nagrody Grammy, którą zdobył dwa razy. Mangione jest najbardziej znany z utworu "Feels So Good" - w 1977 roku zajął on czwarte miejsce na liście Billboard Hot 100. Popularność zapewniło mu również stworzenie ścieżki dźwiękowej do filmu "Dzieci Sancheza".

Oprócz tego międzynarodową sławę przyniosło mu skomponowanie dwóch utworów, które stały się hymnami igrzysk olimpijskich. "Chase the Clouds Away" wykorzystany podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku oraz "Give it All You Got" skomponowanej na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Lake Placid w 1980 roku.

Chuck Mangione Źródło: Grzegorz Michałowski/PAP

Mangione wystąpił również w serialu "King of the Hill", w którym zagrał samego siebie.

Otoczony jazzem od urodzenia

Mangione urodził się w Rochester w stanie Nowy Jork 29 listopada 1940 roku. Jak podaje Variety, naukę muzyki rozpoczął już w wieku 8 lat od gry na pianinie. Zmienił instrument po obejrzeniu filmu "Młody człowiek z trąbką". Swój pierwszy jazzowy zespół The Jazz Brothers założył jeszcze w liceum z bratem, Gasparem Mangione.

Jak przypomina portal, rodzice muzyka byli pasjonatami jazzu i często zapraszali gwiazdy tego gatunku na kolacje do swojego domu - w tym takie postacie jak Carmen McRae czy Arta Blakeya.

