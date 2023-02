Dziennikarz śledczy z Bellingcat o "realnych planach zamachu" na niego. "Kilka osób zostało zatrzymanych"

Dostał ostrzeżenie, by nie wracał do domu

Sam Grozew otrzymywał pogróżki w Austrii , gdzie mieszka od lat. Ostatnio jednak - jak poinformował portal Moscow Times z siedzibą w Amsterdamie - nie mógł wrócić do Wiednia z podróży do Stanów Zjednoczonych, ponieważ został ostrzeżony, że w przypadku powrotu może mu grozić niebezpieczeństwo .

Dziennikarz ścigany przez Kreml, bułgarska dyplomacja reaguje

W październiku 2021 roku rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości umieściło Bellingcat na liście mediów i osób "pełniących funkcję zagranicznych agentów". W lipcu 2022 roku rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) uznała zaś, że Grozew był zaangażowany w "udaremniony spisek" mający na celu porwanie rosyjskich myśliwców, ale nie poinformowała, czy ostatecznie postawiła dziennikarzowi zarzuty karne in absentia.

Bułgarski rząd podjął kroki w celu ochrony dziennikarza

Po spotkaniu w bułgarskim MSZ Mitrofanowa oceniła, że wysłanie listu gończego na terytorium Rosji "nie oznacza, że (Grozew - red.) będzie poszukiwany na całym świecie". - To był po prostu sposób na powiedzenie mu: nie przyjeżdżaj więcej do Rosji - powiedziała ambasador. Jej zdaniem nie była to próba zastraszenia Grozewa i - według niej - nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.