Chcą sprowadzić mieszkańców Wuhanu do domu. Pekin wysyła samoloty "tak szybko, jak to możliwe"

Władze w Pekinie pilnie zaaranżują loty czarterowe, by sprowadzić przebywających za granicą mieszkańców Wuhanu z powrotem do tego miasta – poinformowało chińskie MSZ. W Wuhanie rozprzestrzenia się epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy koronawirus.

"Biorąc pod uwagę praktyczne trudności, z jakimi mierzą się obecnie za granicą obywatele Chin z prowincji Hubei, szczególnie z Wuhanu, chiński rząd zdecydował o wysłaniu samolotów czarterowych tak szybko, jak to możliwe, by zabrać ich z powrotem do Wuhanu" - przekazało chińskie MSZ w piątkowym komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej resortu. Nie podało jednak żadnych dodatkowych szczegółów.