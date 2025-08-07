Most nagle się zerwał, wszyscy turyści spadli. Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych

Chiny, Xiata. Most wiszący runął na ziemię Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Xiata to popularne turystyczne miejsce w Sinciangu na zachodzie Chin.

Gdy pękła lina z mostu spadły wszystkie znajdujące się na nim osoby.

W sprawie wypadku wszczęto śledztwo.

Do zdarzenia doszło w środę po godz. 18 czasu lokalnej w prefekturze Ili w Sinciangu. Wiszący most w turystycznym miejscu widokowym znanym jako Xiata nagle się zerwał, gdy pękła jedna z trzymających go lin. Na moście znajdowało się wówczas 29 osób i wszystkie spadły na ziemię. Zginęło 5 osób, a kolejne 24 zostały ranne i przewiezione do szpitali.

Po zdarzeniu teren wokół obiektu został odgrodzony, w sprawie tragedii wszczęto dochodzenie. Według agencji Xinhua chińskie władze wysłały w miejsce tragedii specjalną grupę zadaniową, która będzie nadzorować śledztwo i opiekę nad rannymi.

Zerwał się wiszący most

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać zerwany most, przechylony na jedną stronę i zwisający nisko m.in. nad skalistą rzeką. Widać także ludzi pomagających poszkodowanym w zdarzeniu.

Nie jest jasne z jakiej wysokości turyści spadli. Państwowy portal "Global Times" pisze, że choć na nagraniach zarejestrowanych przez turystów most nie wydawał się być zawieszony zbyt wysoko, to świadkowie wypadku przekazali, że pod nim znajduje się trudne i niebezpieczne podłoże: ostre skały i rzeka, która ma rwący strumień.

Reuters wyjaśnia, że Xiata to turystyczny obszar o powierzchni 65 km kwadratowych, bogaty w różnorodne krajobrazy naturalne, jak przełęcze, doliny i rzekę, a także miejsce, gdzie znajdują się ruiny starożytnego miasta.

Xiata, Sinciang Źródło: Shutterstock