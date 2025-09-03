Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Mikrofony zarejestrowały fragment rozmowy Putina z Xi. O czym mówili?

Władimir Putin, Xi Jinping w Pekinie
Władimir Putin i Xi Jinping spotkali się w Pekinie
Źródło: Reuters
Mikrofony zarejestrowały fragment rozmowy Władimira Putina z Xi Jinpingiem, kiedy zmierzali na paradę wojskową w Pekinie - podaje Reuters. Obaj liderzy rozmawiali między innymi o nieśmiertelności.
Kluczowe fakty:
  • W środę w Pekinie odbyła się wielka parada wojskowa. Przybyły na nią delegacje światowych przywódców, na czele których szli Xi Jinping, Władimir Putin i Kim Dzong Un.
  • Mikrofony zarejestrowały fragment rozmowy przywódców Chin i Rosji. Wymienili oni poglądy m.in. na temat przeszczepów organów ludzkich. O czym jeszcze rozmawiali politycy?

Jak podaje Reuters, sytuacja miała miejsce w środę, kiedy Władimir Putin i Xi Jinping "ramię w ramię" szli na czele światowych przywódców, zmierzających na miejsce parady wojskowej w Pekinie. Tuż obok nich szedł Kim Dzong Un. Fragment ich rozmowy był słyszalny w transmisji na żywo państwowej stacji CCTV, która udostępniała sygnał innym mediom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Defilada za pieniądze trudne do wyobrażenia. Najwięcej ma kosztować czyste powietrze

Defilada za pieniądze trudne do wyobrażenia. Najwięcej ma kosztować czyste powietrze

Kim Dzong Un z wizytą w Pekinie. Zabrał ze sobą następczynię?

Kim Dzong Un z wizytą w Pekinie. Zabrał ze sobą następczynię?

O czym rozmawiali Putin i Xi

Według Reutersa mikrofony zarejestrowały, jak Putin i Xi rozmawiają o przeszczepach organów oraz perspektywie, w której ludzie będą żyć aż do 150. roku życia.

Gdy Putin i Xi szli w kierunku trybuny na placu Tiananmen, słychać było, jak tłumacz Putina mówił po chińsku: "biotechnologia nieustannie się rozwija". Po chwili dodał: "ludzkie organy mogą być przeszczepiane w nieskończoność. Im dłużej żyjesz, tym stajesz się młodszy, a nawet możesz osiągnąć nieśmiertelność". Następnie słychać było, jak w odpowiedzi Putinowi Xi mówi po chińsku: "niektórzy przewidują, że w tym stuleciu ludzie mogą dożyć 150 lat".

Idący obok północnokoreański dyktator uśmiechał się w trakcie tej wymiany zdań i patrzył w kierunku przywódców Rosji i Chin, jednak nie jest jasne, czy rozmowa ta była tłumaczona również dla niego.

Władimir Putin, Xi Jinping, Kim Dzong Un w Pekinie
Władimir Putin, Xi Jinping, Kim Dzong Un w Pekinie
Źródło: PAP/EPA/XINHUA / Shen Hong

Parada wojskowa w Chinach

Środowa parada wojskowa w Pekinie odbyła się z okazji 80. rocznicy zwycięstwa nad Japonią w czasie II wojny światowej. W defiladzie, określanej jako największa parada wojskowa w historii komunistycznych Chin, uczestniczyło ponad 10 tys. żołnierzy z 45 formacji wojskowych. Wzdłuż alei Chang'an przecinającej plac Tiananmen przejechały setki pojazdów wojskowych z najnowocześniejszym uzbrojeniem. 

Przed paradą Putin i Xi spotkali się i podpisali ponad 20 porozumień, dotyczących od energii po sztuczną inteligencję. Przywódca Chin mówił, że relacje między krajami "wytrzymały próbę burzliwej sytuacji międzynarodowej". Rosyjski przywódca ocenił natomiast, że osiągnęły "bezprecedensowy poziom".

OGLĄDAJ: Chiny: państwo policyjne czy laboratorium przyszłości?
pc

Chiny: państwo policyjne czy laboratorium przyszłości?

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pb//mro

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Udostępnij:
TAGI:
Władimir PutinXi JinpingChiny
Czytaj także:
imageTitle
Jeździł w drużynie z Kwiatkowskim, trafił do polskiej grupy
EUROSPORT
shutterstock_2633418365
Ulga dla kredytobiorców. O tyle spadną raty
BIZNES
Mężczyzna został zatrzymany
Podczas awantury postrzelił siedmiolatkę
Łódź
imageTitle
Polki walczą o półfinał mistrzostw świata
RELACJA
Karol Nawrocki przed wylotem do USA
To oni towarzyszą Nawrockiemu w USA. Skład delegacji
Polska
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
WARSZAWA
Upał w Szanghaju, 1 sierpnia 2024
Chiny pobiły niechlubny rekord
METEO
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
WARSZAWA
shutterstock_2650061865
W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów
Zdrowie
Akcja policjantów (zdjęcie ilustracyjne)
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Thriller w pierwszym ćwierćfinale mistrzostw świata. Czekały 15 lat
EUROSPORT
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
EN_01656199_0493
Zagrał w "Szczękach". Do dziś zarabia jako "chłopiec zabity przez rekina"
Kultura i styl
Będą "destabilizować Polskę". Ukraińcy znowu na celowniku
Będą "destabilizować Polskę". Ukraińcy znowu na celowniku
Michał Istel
shutterstock_2554311905
"To nie nauka, to propaganda". Raport administracji Trumpa pod ostrzałem
METEO
Karol Nawrocki
Trump zobaczy w Nawrockim partnera w tej sprawie? "Możliwość współpracy"
Polska
Kierowała pod wpływem środków odurzających. Odwiozła dziecko do szkoły
Była pod wpływem narkotyków i odwiozła dziecko do szkoły
Trójmiasto
Zagraniczne media komentują wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA
"Uważnie obserwowana". Światowe media o wizycie Nawrockiego w USA
Świat
Antoni Macierewicz w Sejmie
Antoni Macierewicz usłyszał zarzut
Polska
kim
Kim Dzong Un z wizytą w Pekinie. Zabrał ze sobą następczynię?
Świat
trybunal
"Niegodne!" krzyczy sędzia Trybunału Stanu, a potem zrzuca innego z krzesła
Polska
Złodziej wyniósł ze sklepu towar za ponad 1600 zł
Wypełnił wózek i wyszedł bez płacenia
Wrocław
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi
Brak tablicy rejestracyjnej był początkiem poważnych problemów
WARSZAWA
imageTitle
54 lata i wciąż kopie. W jednym klubie z synami
EUROSPORT
Magdalena Ejsmont
"Łowczyni szpiegów" wraca do służb specjalnych
Robert Zieliński
Tragedia na polu pod Wieluniem
Tragedia na ściernisku. Nie żyje 70-latek
Łódź
Donald Trump
Trump komentuje pogłoski o swoim stanie zdrowia
Świat
shutterstock_2131152344 LOTNISKO Humberto Delgado w Lizbonie
Opóźnione loty i chaos na lotniskach. Ruszył kilkutygodniowy strajk
BIZNES
shutterstock_2622075109
Wielka umowa o wolnym handlu. Jest zielone światło
BIZNES
meningokoki shutterstock_2394299461
Przypomina zwykłą infekcję, a może zabić w kilkanaście godzin
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica