Mikrofony zarejestrowały fragment rozmowy Putina z Xi. O czym mówili?

Władimir Putin i Xi Jinping spotkali się w Pekinie

Kluczowe fakty: W środę w Pekinie odbyła się wielka parada wojskowa . Przybyły na nią delegacje światowych przywódców, na czele których szli Xi Jinping, Władimir Putin i Kim Dzong Un.

Mikrofony zarejestrowały fragment rozmowy przywódców Chin i Rosji. Wymienili oni poglądy m.in. na temat przeszczepów organów ludzkich. O czym jeszcze rozmawiali politycy?

Jak podaje Reuters, sytuacja miała miejsce w środę, kiedy Władimir Putin i Xi Jinping "ramię w ramię" szli na czele światowych przywódców, zmierzających na miejsce parady wojskowej w Pekinie. Tuż obok nich szedł Kim Dzong Un. Fragment ich rozmowy był słyszalny w transmisji na żywo państwowej stacji CCTV, która udostępniała sygnał innym mediom.

O czym rozmawiali Putin i Xi

Według Reutersa mikrofony zarejestrowały, jak Putin i Xi rozmawiają o przeszczepach organów oraz perspektywie, w której ludzie będą żyć aż do 150. roku życia.

Gdy Putin i Xi szli w kierunku trybuny na placu Tiananmen, słychać było, jak tłumacz Putina mówił po chińsku: "biotechnologia nieustannie się rozwija". Po chwili dodał: "ludzkie organy mogą być przeszczepiane w nieskończoność. Im dłużej żyjesz, tym stajesz się młodszy, a nawet możesz osiągnąć nieśmiertelność". Następnie słychać było, jak w odpowiedzi Putinowi Xi mówi po chińsku: "niektórzy przewidują, że w tym stuleciu ludzie mogą dożyć 150 lat".

Idący obok północnokoreański dyktator uśmiechał się w trakcie tej wymiany zdań i patrzył w kierunku przywódców Rosji i Chin, jednak nie jest jasne, czy rozmowa ta była tłumaczona również dla niego.

Władimir Putin, Xi Jinping, Kim Dzong Un w Pekinie

Parada wojskowa w Chinach

Środowa parada wojskowa w Pekinie odbyła się z okazji 80. rocznicy zwycięstwa nad Japonią w czasie II wojny światowej. W defiladzie, określanej jako największa parada wojskowa w historii komunistycznych Chin, uczestniczyło ponad 10 tys. żołnierzy z 45 formacji wojskowych. Wzdłuż alei Chang'an przecinającej plac Tiananmen przejechały setki pojazdów wojskowych z najnowocześniejszym uzbrojeniem.

Przed paradą Putin i Xi spotkali się i podpisali ponad 20 porozumień, dotyczących od energii po sztuczną inteligencję. Przywódca Chin mówił, że relacje między krajami "wytrzymały próbę burzliwej sytuacji międzynarodowej". Rosyjski przywódca ocenił natomiast, że osiągnęły "bezprecedensowy poziom".

