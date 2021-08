Pekin krytykuje "bezpieczną przystań" USA dla Hongkończyków

To reakcja na dekret prezydenta USA Joe Bidena, który nakazał w czwartek resortowi bezpieczeństwa narodowego wstrzymanie na półtora roku procedur deportacyjnych wobec Hongkończyków przebywających w USA, uzasadniając to chińskimi represjami w tym mieście. Według szacunków agencji Reutera decyzja może dotyczyć kilku tysięcy osób.

Krytyka kontrowersyjnych przepisów

Krytyka dotyczy w szczególności kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego, narzuconych Hongkongowi przez Pekin w czerwcu 2020 roku. Według władz są one potrzebne, by utrzymać stabilność społeczną po masowych antyrządowych protestach z 2019 roku, ale zdaniem wielu Hongkończyków są one narzędziem do prześladowania opozycji i wyciszania głosów sprzeciwu.