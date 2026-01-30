Nie żyje aktorka Catherine O'Hara

Zmarła Catherine O'Hara Źródło: Richard Shotwell/EPA/PAP

Widzowie pokochali kanadyjską aktorkę za rolę matki w "Kevin sam w domu" i kultową Moirę Rosę w "Schitt's Creek". Karierę rozpoczęła w latach 70., występując w kanadyjskich serialach komediowych. Grała też w takich produkcjach jak "The Studio" oraz serialu na HBO Max "The Last of Us". W 1988 roku O'Hara zagrała w komedii grozy Tima Burtona "Sok z żuka", a później ponownie wcieliła się w swoją rolę w sequelu z 2024 roku.

Aktorka była jedną z głównych bohaterek kanadyjskiego programu skeczowego SCTV (Second City Television). Zadebiutowała w komedii romantycznej "Nic osobistego" z lat 80.

Catherine O'Hara na zdjęciu z 29 sierpnia 2024 roku Źródło: PAP/EPA/Tolga Akmen

Dwukrotnie otrzymała nagrodę Emmy za pracę zarówno jako scenarzystka, jak i aktorka. Za osiągnięcia aktorskie została również wyróżniona między innymi Złotym Globem.

Catherine O'Hara zmarła w piątek w swoim domu w Los Angeles w wieku 71 lat po krótkiej chorobie - przekazała agencja Creative Artists Agency, nie podając dalszych szczegółów.

