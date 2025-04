"Tajna broń" Waszyngtonu i Kijowa w niemieckim mieście. Jest potwierdzenie

Baza USA w Wiesbaden Źródło: Reuters Archive

Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy (...) wspólnego sztabu operacyjnego, aby ocenić zapotrzebowanie na broń i sprzęt - przekazał ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były dowódca ukraińskiej armii generał Wałerij Załużny. Potwierdził w ten sposób ujawnione w mediach informacje o tajnym sztabie Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, w którym miały powstawać plany operacji wojskowych.

Pod koniec marca amerykański dziennik "The New York Times" ujawnił kulisy pomocy wywiadowczej Waszyngtonu i udziału Stanów Zjednoczonych w planowaniu licznych operacji ukraińskiej armii przeciwko Rosji. Na podstawie dziennikarskiego śledztwa gazeta oceniła, że rola USA od 2022 roku była w trwającej wojnie znacznie większa niż dotąd sądzono.

Dziennik ujawnił informację o tajnym centrum współpracy Kijowa z Waszyngtonem w garnizonie armii USA w Wiesbaden w Niemczech. W ramach operacji o nazwie "Task Force Dragon" amerykańscy i sojuszniczy oficerowie wywiadu przeszukiwali zdjęcia satelitarne, emisje radiowe i przechwytywali komunikację, aby znaleźć rosyjskie pozycje. Następnie współrzędne rosyjskich jednostek lub infrastruktury przekazywano Ukraińcom. Były tam punkty dowodzenia rosyjskich oddziałów atakujących Ukrainę oraz porty i sprzęt wojskowy na okupowanym Krymie, a także plany kontrofensywy w obwodach charkowskim i chersońskim. Jak podkreśla "The New York Times", oficerowie obawiali się określania celów "celami", dlatego nazywano je "punktami zainteresowania".

"Dane wywiadowcze zbierane przez amerykańskie służby były wykorzystywane zarówno do opracowywania generalnej strategii Ukrainy, jak również do precyzyjnego namierzania celów dla ukraińskich żołnierzy" – podkreślił autor artykułu Adam Entous, który w ciągu ponad roku przeprowadził 300 wywiadów z urzędnikami z USA i krajów sojuszniczych.

Teraz ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były naczelny dowódca ukraińskiej armii, gen. Wałerij Załużny, potwierdził istnienie tajnego ukraińsko-amerykańskiego sztabu w Wiesbaden w Niemczech.

Załużny przypomniał, że od lutego 2022 r., czyli początku rosyjskiej agresji, wielkość dostaw pomocy wojskowej ze strony partnerów Ukrainy znacznie wzrosła. "Otrzymaliśmy różne rodzaje broni i sprzętu, a wraz z nimi (pojawiły się - red.) nowe wyzwania związane z dostawą i naprawą (tego uzbrojenia - red.)" - napisał ambasador na Facebooku

Według byłego dowódcy ukraińskiej armii, w kwietniu 2022 r. utworzono centrum koordynujące dostarczanie pomocy wojskowej do Ukrainy. Mieściło się ono w siedzibie Dowództwa Europejskiego USA w Stuttgarcie w Niemczech. Po pewnym czasie instytucja ta kontynuowała działalność w Wiesbaden.

"Z czasem zdaliśmy sobie sprawę z tego, że potrzebujemy, wraz z naszymi partnerami, wspólnego sztabu operacyjnego, aby ocenić zapotrzebowanie na broń i sprzęt - w oparciu o plany operacji (wojskowych). Kwestia ta stała się szczególnie dotkliwa latem 2022 r., kiedy nasi partnerzy wyrazili wątpliwości co do przydatności niektórych rodzajów broni i amunicji na linii frontu w Ukrainie" - wspomniał ambasador.

Załużny wyjaśnił, że latem 2022 r. strona ukraińska wpadła na pomysł, aby na bazie centrum logistycznego utworzyć sztab operacyjny, który analizowałby planowane działania Sił Zbrojnych Ukrainy i formułował dla nich oczekiwania zgodnie ze standardami NATO. Dodał, że pomysł ten został zrealizowany dzięki wsparciu Wielkiej Brytanii.

"Wiesbaden otrzymało nowe życie. Kwatera główna planowała operacje, prowadziła gry wojenne, formułowała wymagania dla Sił Zbrojnych i przekazywała je do Waszyngtonu i stolic europejskich" - ujawnił we wpisie generał.

"The New York Times" przypomina, że nowy prezydent USA Donald Trump, który objął władzę w styczniu, dąży do szybkiego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej i poprawy relacji z Moskwą. Trump już zaczął ograniczać niektóre elementy współpracy z Kijowem w Wiesbaden.