Były agent FBI analizuje nagranie z Minneapolis Źródło: [2025 Cable News Network All Rights Reserved]

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

37-letnia Renee Nicole Good zginęła po tym, jak jeden z agentów Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) otworzył do niej ogień. Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), funkcjonariusz strzelał "w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych", gdy kobieta miała "użyć pojazdu jako broni" i próbować potrącić agentów.

Nagranie z miejsca zdarzenia analizował dla CNN były agent Federalnej Biura Śledczego (FBI) i korespondent stacji, Josh Campbell. Jak powiedział, oglądał ten film już ponad 20 razy, zwracając uwagę na szczegóły,

- Kluczowe miejsce to lewy przód samochodu. Tam stoi agent, który zdecydował się na użycie broni palnej. Agenci w czasie szkolenia uczą się, że nie mogą strzelać w stronę pojazdu tylko po to, żeby go zatrzymać. To nagranie pokazuje, że jadący samochód styka się z interweniującym agentem ICE - opisał.

- Czy agent mógł się usunąć? Zgodnie z zasadami nie musiał się wycofać, nie miał takiego obowiązku, jeśli ma do czynienia z osobą, która jest potencjalnie agresywna - wyjaśnił.

Były funkcjonariusz FBI zwrócił też uwagę, że - jak widać na bliskim ujęciu - przednie koła samochodu są skręcone w prawo, co sugeruje nam, że kierująca chciała odjechać w prawą stronę.

- Są dwa apekty: jest prawo, (które określa to) co agenci mogą i jest elemet oceny - czy jeśli możesz coś zrobić, to powinienes? - rozważał Campbell.

Krytyka po akcjach ICE

Agenci ICE realizują restrykcyjną politykę imigracyjną Donalda Trumpa. Charakter operacji prowadzonych przez ICE nieraz był przedmiotem publicznej dyskusji. Jedną z często podnoszonych kwestii były brutalne metody stosowane przez funkcjonariuszy.

Masowe zatrzymania przez ICE sprawiły, że wiele rodzin zostało z dnia na dzień rozdzielonych.

OGLĄDAJ: Pogański zwrot w USA. "Te dziwne zmiany dotyczą także Europy i Polski"