Świat

Były agent FBI analizuje nagranie z Minneapolis

Były agent FBI analizuje nagranie z Minneapolis
Były agent FBI Josh Campbell skomentował nagranie z akcji funkcjonariuszy imigracyjnych w Minneapolis w USA, w trakcie której zastrzelona została 37-letnia kobieta. Campbell zwrócił uwagę na szczegóły - między innymi koła samochodu, którym poruszała się ofiara.

37-letnia Renee Nicole Good zginęła po tym, jak jeden z agentów Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) otworzył do niej ogień. Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), funkcjonariusz strzelał "w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych", gdy kobieta miała "użyć pojazdu jako broni" i próbować potrącić agentów.

Nagranie ze strzelaniny w Minneapolis
Co wydarzyło się w Minneapolis? Pokazali nagrania
Tim Walz, gubernator Minnesoty
Po akcji ICE gubernator zarządza przygotowania Gwardii Narodowej
2026-01-07T191628Z_1_LWD499707012026RP1_RTRWNEV_C_4997-USA-TRUMP-MINNESOTA-PRESSER-0005
Burmistrz Minneapolis z "wiadomością do ICE". "Wyp***********"

Nagranie z miejsca zdarzenia analizował dla CNN były agent Federalnej Biura Śledczego (FBI) i korespondent stacji, Josh Campbell. Jak powiedział, oglądał ten film już ponad 20 razy, zwracając uwagę na szczegóły,

- Kluczowe miejsce to lewy przód samochodu. Tam stoi agent, który zdecydował się na użycie broni palnej. Agenci w czasie szkolenia uczą się, że nie mogą strzelać w stronę pojazdu tylko po to, żeby go zatrzymać. To nagranie pokazuje, że jadący samochód styka się z interweniującym agentem ICE - opisał.

- Czy agent mógł się usunąć? Zgodnie z zasadami nie musiał się wycofać, nie miał takiego obowiązku, jeśli ma do czynienia z osobą, która jest potencjalnie agresywna - wyjaśnił.

Były funkcjonariusz FBI zwrócił też uwagę, że - jak widać na bliskim ujęciu - przednie koła samochodu są skręcone w prawo, co sugeruje nam, że kierująca chciała odjechać w prawą stronę.

- Są dwa apekty: jest prawo, (które określa to) co agenci mogą i jest elemet oceny - czy jeśli możesz coś zrobić, to powinienes? - rozważał Campbell.

Krytyka po akcjach ICE

Agenci ICE realizują restrykcyjną politykę imigracyjną Donalda Trumpa. Charakter operacji prowadzonych przez ICE nieraz był przedmiotem publicznej dyskusji. Jedną z często podnoszonych kwestii były brutalne metody stosowane przez funkcjonariuszy.

Agenci ICE znów w ogniu krytyki. Kim są i co robią w Minnesocie?

Agenci ICE znów w ogniu krytyki. Kim są i co robią w Minnesocie?

Setki zatrzymanych na budowie fabryki

Setki zatrzymanych na budowie fabryki

Masowe zatrzymania przez ICE sprawiły, że wiele rodzin zostało z dnia na dzień rozdzielonych.

pc

Pogański zwrot w USA. "Te dziwne zmiany dotyczą także Europy i Polski"

pc
Autorka/Autor: aaw/lulu

Źródło: CNN, Reuters, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: EPA

USA Donald Trump
