Posiadłości, ferrari i dostawa kaczek. Była asystentka gubernator aresztowana za związki z Chinami

Lindę Sun i jej męża, Chrisa Hu amerykańskie służby aresztowały we wtorek. Kobieta przez lata była pracownicą administracji. Stopniowo rozwijała swoją karierę, dochodząc do stanowiska asystentki gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul. Jak podaje w komunikacie Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku, Lindzie Sun postawiono zarzuty naruszenia i usiłowania naruszenia ustawy o rejestracji agentów zagranicznych, oszustwa wizowego, przemytu cudzoziemców i spisku mającego na celu pranie pieniędzy. - Podejrzana i jej mąż w rzeczywistości działali na rzecz interesów rządu chińskiego i Komunistycznej Partii Chin - oświadczył prokurator Breon Peace. - Rodzina wzbogaciła się o miliony dolarów. Nasze biuro podejmuje zdecydowane działania w celu ścigania osób, które działają jako nieujawnieni agenci obcego rządu - dodał.

Była asystentka gubernator Nowego Jorku zatrzymana

Według BBC Linda Sun, jako pracownica władz stanowych, miała m.in. przygotować nieautoryzowane zaproszenia do USA dla chińskich polityków, udostępnić Pekinowi wewnętrze dokumenty, dodać chińskiego urzędnika do rozmowy nt. działań administracji w sprawie COVID-19 , czy tez utrudniać kontakty amerykańskich oficjeli z przedstawicielami Tajwanu . - Sun nigdy nie zarejestrowała się jako agent zagraniczny u Prokuratora Generalnego i ukrywała, że ​​podejmowała działania na polecenie, prośbę i wskazanie ChRL oraz przedstawicieli Komunistycznej Partii Chin - czytamy w komunikacie prokuratury.

Dzięki prowadzonej w Chinach przez męża kobiety działalności biznesowej małżeństwo miało otrzymać miliony dolarów. Para miała między innymi kupić wartą 4,1 miliona dolarów (niemal 16 milionów złotych) posiadłość na Long Island, apartament z widokiem na ocean na Hawajach (prokuratura szacuje wartość na 2,1 miliona dolarów - 8,1 miliona złotych) oraz luksusowe auta, w tym sportowe Ferrari Roma. Inne otrzymane przez małżeństwo korzyści mają obejmować bilety lotnicze do Chin, wejściówki na koncerty i wydarzenia sportowe, a także dostawy przyrządzanej przez osobistego kucharza chińskiego oficjela kaczki w stylu Nanjing. Te ostatnie co najmniej 16 razy miały trafić do domu rodziców Sun – wskazuje BBC.