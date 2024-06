Burzliwy romans, oskarżenia o kradzież i groźby. Sierżant Black skazany w Rosji

Amerykański żołnierz Gordon Black został skazany na trzy lata i dziewięć miesięcy więzienia - poinformowały w środę rosyjskie agencje. Sąd we Władywostoku uznał go za winnego kradzieży i groźby zabójstwa.

Sierżant Gordon Black został zatrzymany pod zarzutem kradzieży w maju we Władywostoku na dalekim wschodzie Rosji , dokąd pojechał odwiedzić kobietę, która - według rosyjskich mediów - nazywa się Aleksandra Waszczuk. Oskarżono go wówczas o odebranie jej 10 tysięcy rubli (112 dolarów). Zarzucono mu również, że zaatakował ją podczas kłótni i groźby.

Żołnierz nie przyznał się do grożenia kobiecie, ale częściowo przyznał się do kradzieży. - Black odwoła się od wyroku - zapowiedział jego adwokat.

Zeznania sierżanta

W poniedziałek Black oznajmił, że "wziął pieniądze z portmonetki kobiety, ale następnego dnia przelał jej 125 dolarów". Powiedział, że wydał te pieniądze "na jedzenie i trzy noclegi w hotelu". Oświadczył też, że kobieta miała odebrać od właściciela depozyt w wysokości 10 tysięcy rubli po zakończeniu wynajmu mieszkania, za które on płacił.

Według niezależnego rosyjskiego portalu Mediazona, Black miał romans z Waszczuk podczas służby w Korei Południowej. Do Rosji przyjechał w trakcie urlopu i bez pozwolenia przełożonych. Po zakończeniu służby w Korei Południowej miał wrócić do Teksasu, a tymczasem pojechał w ślad za byłą dziewczyną do Władywostoku.