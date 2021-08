Migranci z Afganistanu zatrzymani pod Sofią

Ministerstwo spraw wewnętrznych Bułgarii poinformowało o zatrzymaniu w okolicy stolicy kraju Sofii kilkudziesięciu migrantów. Według danych resortu spraw wewnętrznych od lipca ponad połowa nielegalnych migrantów przekraczających granicę Bułgarii to Afgańczycy.

Drugą, liczącą 20 osób grupę odkryto podczas rutynowej inspekcji policji w przemysłowej dzielnicy Sofii. Chodzi również o Afgańczyków w wieku około 20-25 lat. MSW podaje, że co weekend w Sofii dochodzi do zatrzymania do najmniej 30-40 migrantów.