Szef brazylijskiej dyplomacji pozbawiony stanowiska. Obwiniano go za małą liczbę chińskich szczepionek

Poniedziałkowe zmiany to największe przemeblowanie gabinetu prezydenta Jaira Bolsonaro, odkąd objął władzę w 2018 roku. Poza dymisją szefa dyplomacji Ernesto Araujo, krytykowanego między innymi za zbyt antychińską politykę, która miała przyczynić się do braku szczepionek, największym zaskoczeniem jest wymiana na stanowisku ministra obrony.

Walka z kolejną falą pandemii

Brazylia mierzy się z kolejną, trwającą od lutego najgorszą dotąd falą pandemii i zapaścią służby zdrowia. W ubiegłym tygodniu odnotowano najwyższą liczbę zgonów z powodu COVID-19, kiedy jednego dnia zmarło 3600 osób. Mimo to, Bolsonaro nadal publicznie bagatelizuje problem. Podczas przemówienia na początku marca stwierdził, że ludzie powinni przestać "jęczeć" z powodu pandemii i ostro krytykował regionalne władze za wprowadzanie restrykcji.

Krytykowane jest też tempo programu szczepień w kraju, o co obwiniany był ustępujący szef dyplomacji. Między innymi ze względu na to, że Brazylia otrzymała mniej szczepionek z Chin, niż np. Chile, które jest jednym ze światowych liderów szczepień. Dotychczas co najmniej jedną dawkę preparatów AstraZeneki oraz chińskiego Sinovacu otrzymało 6,4 procent Brazylijczyków.