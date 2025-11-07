Bogusław Winid nowym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy (wideo z 2018 roku) Źródło: TVN24

Bogusław Winid jest wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji Służby Cywilnej od 2021 roku. Uzyskał reelekcję na drugą 4-letnią kadencję. Wyboru dokonało Zgromadzenie Ogólne - inaczej niż w przypadku wielu innych stanowisk kierowniczych w ONZ, gdzie o powołaniu decyduje sekretarz generalny.

W 2029 roku Winid będzie musiał opuścić swoje stanowisko ze względu na limit dwóch kadencji. Obecnie jest najwyżej postawionym Polakiem w ONZ. Wkrótce na szczytach organizacji może do niego dołączyć Szymon Hołownia, o ile ustępujący marszałek Sejmu zostanie wysokim komisarzem narodów zjednoczonych do spraw uchodźców, o co zabiega.

Na szczycie systemu

Międzynarodowa Komisja Służby Cywilnej została ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne w 1974 roku. Stoi na czele kadr należących do Systemu ONZ, w którego skład wchodzą między innymi agencje takie jak UNESCO i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Określa warunki pracy i płacy dla około 115 tysięcy ludzi na całym świecie, w 604 placówkach. Odpowiada za około 70 procent budżetu ONZ. Jej przewodniczącym jest Larbi Djacta, dyplomata z Algierii.

Bogusław Walenty Winid, urodzony w 1960 roku, jest doktorem nauk humanistycznych. W latach 2006-2007 był wiceministrem spraw zagranicznych, w latach 2007-2011 ambasadorem Polski przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej, w latach 2011-2014 ponownie wiceministrem spraw zagranicznych, w latach 2014-2017 ambasadorem Polski przy ONZ, a w latach 2018-2020 - doradcą prezydenta Andrzeja Dudy.

